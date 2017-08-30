Названы богатейшие семейные кланы России

30 августа Forbes представил ежегодный рейтинг самых богатых семей России. На первом месте – семья Гуцериевых.

В активе предпринимателей – группа "Сафмар", торговая сеть "М. Видео" и две нефтяные компании: "РуссНефть" и "Фортеинвест". Братья Гуцериевы – долларовые миллиардеры, а их дети – миллионеры. Суммарное состояние клана оценивается в 9,91 миллиарда долларов, пять из которых принадлежат Михаилу Гуцериеву.

Семья Роттенберг с суммарным состоянием в 4,2 миллиарда долларов – на второй строчке рейтинга. Существенную часть капитала братья получили на государственных подрядах и заказах от "Газпрома". Forbes отмечает, что когда издание впервые составляло подобный рейтинг в 2014 году, бизнесмены были на первом месте, а их богатство достигало пяти с половиной миллиардов долларов. По версии журнала, "обнищание" Роттенбергов связано с включением их в санкционный список Минфином США. С 2015 года бизнесмены уступили первое место Гуцериевым. И уже почти три года не могут вернуть лидерство.

Тройку богатейших семей России замыкают братья Ананьевы. Их состояние – 2,7 миллиарда долларов. Они владеют равными долями в банке "Возрождение" и Промсвязьбанке. Помимо этого, бизнесменам принадлежит девелоперская группа ПСН. На территории одного из объектов компании находится Институт русского реалистического искусства, где Алексей Ананьев выставляет свою коллекцию соцреализма.

В рейтинг вошли Шаймиевы, Магомедовы, Рахимкуловы, Бажаевы, Саркисовы, Шамаловы и Зубицкие. Суммарное состояние десяти богатейших семей России составляет 27 миллиардов долларов. Под их контролем – 15 крупных компаний. Банки, хоккейный клуб, торговые сети, нефтяные и нефтеперерабатывающие компании и крупные предприятия.