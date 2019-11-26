Зеленский поставил Украину на край гибели ради Коломойского

Самого влиятельного олигарха Украины Игоря Коломойского на Западе недолюбливают. Отдуваться приходится президенту Владимиру Зеленскому. Международный фонд поставил властям Незалежной условие: официальный Киев не получит ни цента, если не прекратит сотрудничать с одиозным бизнесменом. Перед страной замаячил зловещий призрак дефолта, предупреждают эксперты.



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