Спевшийся с националистами Зеленский совершил роковую ошибку

Желание Зеленского добиться мира в Донбассе вызвало протест со стороны националистов. Они обвинили президента в капитуляции перед Россией. Если глава государства боится антиправительственных митингов, то в противовес им необходимо устраивать акции за мир, уверен Вышинский.



На его взгляд, странно, что Зеленский встречается с радикалами, пьет с ними чай и ведет задушевные беседы вместо того, чтобы собирать в свою поддержку людей, желающих мира. "Риторика его пока больше напоминает Порошенко, чем риторику президента мира, которым он по идее должен был быть, ведь его избирали как президента мира", – сказал Вышинский в эфире телеканала "Россия 1".

Журналист недоумевает из-за того, что Зеленский боится падения рейтинга на фоне антиправительственных акций, но не обращается за помощью к сторонникам. Говорить с националистами не о чем, диалога с ними не получится, уверен Вышинский.

В начале октября по Украине прокатилась волна массовых акций под лозунгом "нет капитуляции". Участники обвиняли президента в намерении договориться с Россией в ущерб интересам Украины.

Спустя несколько недель Зеленский поехал в Донбасс и попробовал лично пообщаться с радикалами, которые отказывались покидать позиции в рамках договоренностей о разведении войск. На линии фронта у главы государства состоялся любопытный разговор с одним из членов добровольческих батальонов.

А правду говорят, что Зеленский не будет ходить в туалет и в баню, пока Донбасс не упадёт ему в ноги?