Спевшийся с националистами Зеленский совершил роковую ошибку

Желание Зеленского добиться мира в Донбассе вызвало протест
со стороны националистов. Они обвинили президента в капитуляции перед Россией.
Если глава государства боится антиправительственных митингов, то в противовес
им необходимо устраивать акции за мир, уверен Вышинский.
На его взгляд, странно, что Зеленский встречается с радикалами, пьет с ними чай и ведет задушевные беседы вместо того, чтобы собирать в свою поддержку людей, желающих мира. "Риторика его пока больше напоминает Порошенко, чем риторику президента мира, которым он по идее должен был быть, ведь его избирали как президента мира", – сказал Вышинский в эфире телеканала "Россия 1".
Журналист недоумевает из-за того, что Зеленский боится падения рейтинга на фоне антиправительственных акций, но не обращается за помощью к сторонникам. Говорить с националистами не о чем, диалога с ними не получится, уверен Вышинский.
В начале октября по Украине прокатилась волна массовых акций под лозунгом "нет капитуляции". Участники обвиняли президента в намерении договориться с Россией в ущерб интересам Украины.
Спустя несколько недель Зеленский поехал в Донбасс и попробовал лично пообщаться с радикалами, которые отказывались покидать позиции в рамках договоренностей о разведении войск. На линии фронта у главы государства состоялся любопытный разговор с одним из членов добровольческих батальонов.Военнослужащий фамильярно общался с президентом, вел себя вызывающе бесцеремонно. Зеленский не выдержал. "Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то", – обратился глава государства к наглому собеседнику.
А правду говорят, что Зеленский не будет ходить в туалет и в баню, пока Донбасс не упадёт ему в ноги?— Страшила I Мудрый (@i_rixton) November 23, 2019
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