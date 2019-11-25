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Политика

Связан с уголовниками: вскрылась неприятная правда о Зеленском

Владимир Зеленский, Украина, новости. Фото: president.gov.ua
Украинцы разочаровываются в президенте Владимире Зеленском. Граждан возмущают скандалы с уголовными делами в отношении членов пропрезидентской партии "Слуга народа", спорные законопроекты и сомнительная кадровая политика главы государства. 
прочитано 691 раз

Новые власти продают Украину Западу, покрывают уголовников и трудоустраивают одиозные кадры экс-лидера страны Петра Порошенко. С резкой оценкой президентства Владимира Зеленского выступила бывший министр юстиции Незалежной Елена Лукаш.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Глава государства злоупотребляет доверием граждан, уверена она. По ее мнению, спустя полгода после инаугурации Зеленского можно сделать вывод: он отказался от предвыборных обещаний.

Претензий у экс-министра полно. Она возмущена присутствием во власти представителей бывшего президента и людей, связанных с одиозным американским миллиардером Джорджем Соросом. Не в восторге Лукаш и от социальной политики Зеленского: снятие ограничения на рост коммунальных тарифов ударит по самым незащищенным слоям населения, уверена она.

"Скажите пожалуйста, вы голосовали за то, чтобы эти убийцы и радикалы ходили по телевизорам, на телешоу, продолжали свою преступную деятельность и не отвечали по закону, а пили чай с генеральным прокурором? Вы за это голосовали?" – сказала бывший министр в эфире телеканала NewsOne.

По ее мнению, Зеленский покрывает соратников с сомнительным прошлым. Выяснилось, что "слуга народа" Роман Иванисов отбывал уголовное наказание за изнасилование несовершеннолетней. Информацию украинской прессе подтвердили в правоохранительных органах. Народный депутат судимость отрицает.

Не все в порядке и с другим представителем "Слуги народа" Вячеславом Медяником. Специализированная прокуратура Украины возбудила в отношении парламентария уголовное дело по подозрению в коррупции. По меткому выражению журналиста Андрея Павловского, среди соратников Владимира Зеленского оказались "уголовники, воры и просто любители вызывать проституток в зале Верховной рады".

Автор: 25 ноября 2019, 11:37
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

СтраникЪГость
Ответить
Господин Тиртхка и Андрей Слободян устроили прорыв на Украине.
А Росс. СМИ молчат. Энергия так и прет даром по 4 часа в сутки у Слободяна!
Ждём прорыва от Чубайса.

Разоблачение БТГ Слободяна / Андрей Тиртха - НАУЧНАЯ ШИЗОФАЗИЯ #5
Денис Лидер ТВ
<цензура>=HQxed8XUolU

Вот такие Дениски Короблёвы загадили всю Ноу <цензура> Украины...
УКРАИНСКИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ ПОСРАМЛЕНЫ?
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