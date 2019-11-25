Связан с уголовниками: вскрылась неприятная правда о Зеленском

Новые власти продают Украину Западу, покрывают уголовников и
трудоустраивают одиозные кадры экс-лидера страны Петра Порошенко. С резкой оценкой
президентства Владимира Зеленского выступила бывший министр юстиции Незалежной Елена Лукаш.
Глава государства злоупотребляет доверием граждан, уверена она. По ее мнению, спустя полгода после инаугурации Зеленского можно сделать вывод: он отказался от предвыборных обещаний.
Претензий у экс-министра полно. Она возмущена присутствием во власти представителей бывшего президента и людей, связанных с одиозным американским миллиардером Джорджем Соросом. Не в восторге Лукаш и от социальной политики Зеленского: снятие ограничения на рост коммунальных тарифов ударит по самым незащищенным слоям населения, уверена она.
"Скажите пожалуйста, вы голосовали за то, чтобы эти убийцы и радикалы ходили по телевизорам, на телешоу, продолжали свою преступную деятельность и не отвечали по закону, а пили чай с генеральным прокурором? Вы за это голосовали?" – сказала бывший министр в эфире телеканала NewsOne.
Заголовок-интрига, однако: кто такой Иванов? Это насильник Иванисов из "Слуги народа" или вскрыли еще какого-то депутата, насиловавшего некоего Иванова?— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) November 22, 2019
В принципе, я уже ничему не удивлюсь... pic.twitter.com/HsILfle8Qz
По ее мнению, Зеленский покрывает соратников с сомнительным прошлым. Выяснилось, что "слуга народа" Роман Иванисов отбывал уголовное наказание за изнасилование несовершеннолетней. Информацию украинской прессе подтвердили в правоохранительных органах. Народный депутат судимость отрицает.
Не все в порядке и с другим представителем "Слуги народа" Вячеславом Медяником. Специализированная прокуратура Украины возбудила в отношении парламентария уголовное дело по подозрению в коррупции. По меткому выражению журналиста Андрея Павловского, среди соратников Владимира Зеленского оказались "уголовники, воры и просто любители вызывать проституток в зале Верховной рады".
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