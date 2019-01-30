Россияне в панике из-за массовых звонков мошенников от лица Сбербанка

Сбербанк "внимательно изучает" все случаи мошенничества и совершенствует систему безопасности. Так в кредитном учреждении ответили на многочисленные жалобы россиян, поступившие в последние дни. Клиенты сообщают, что им поступают звонки и сообщения с официальных номеров банка, но звонящие задают подозрительные вопросы.

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