Россияне в панике из-за массовых звонков мошенников от лица Сбербанка
Клиенты Сбербанка стали жертвами очень подготовленных мошенников. Они звонят с номеров самого банка и знают о клиенте почти все – включая паспортные данные и информацию по счету.
При этом в самом ведомстве Германа Грефа заявляют, что сотрудники Сбербанка никогда не звонят клиентам с просьбой назвать данные карты или кодовое слово. А в случае совершения мошеннических операций система антифрода срабатывает автоматически, после чего клиент сам обращается в банк. Кроме того, заверяют в Сбербанке, подделки номеров вида 900 и 8-800 операторы связи технически блокируют.
"В любом случае, мы рекомендуем всем нашим клиентам проявлять бдительность и никому не сообщать полные данные своих банковских карт, CVV2-коды, СМС-коды и одноразовые пароли", – заявили в Сбербанке. Если звонящий представляется сотрудником банка и просит клиента сообщить ему эту информацию или кодовое слово, лучше повесить трубку и перезвонить по телефонам, указанным на банковской карте, приводит рекомендации экспертов RT.
Как заявил в эфире НСН бывший вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев, вовсе необязательно, что данные клиентов "сливает" сотрудник Сбербанка. По его словам, специалисты IT-отрасли могут при желании найти информацию такого рода, когда-либо оставленную человеком в Сети.
Эксперт утверждает: единственный способ защититься в случае социальной инженерии, которая составляет более 90% взломов, – быть в курсе того, как поступает банк. К примеру, в Сбербанке никогда не станут по телефону проговаривать вашу личную информацию по счету.
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