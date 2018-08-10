Спасавший онкобольную Фриске "Русфонд" оказался в центре скандала

Очередной скандал разразился вокруг благотворительной организации "Русфонд". На сей раз мошенники выудили у нее почти миллион рублей.

Директор по коммуникациям "Русфонда" обратился в столичную полицию 9 августа. Иван Никольский сообщил, что в конце июля через интернет связался с представителем рекламного агентства и договорился об организации рекламной кампании. Ее целью был благотворительный концерт с участием звезд российского шоу-бизнеса.

Счет на 960 тысяч рублей пришел в "Русфонд" еще до заключения договора с рекламщиками, и фонд его оплатил. Договор Никольскому пообещали доставить курьером, но так и не прислали. Естественно, никакой рекламной акции не было и в помине, передает РЕН ТВ.

Благотворительная организация "Русфонд" помогала больной раком Жанне Фриске. После ее смерти фонд судился с родителями певицы из-за средств, собранных на ее лечение. В отчете о расходовании не было данных о том, куда потратили 21 миллион рублей. Суд поддержал в споре "Русфонд", и родственников Фриске обязали вернуть деньги.

Напомним, что Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Она умерла после продолжительной борьбы с раком. Врачи диагностировали у певицы опухоль головного мозга. После похорон семья вступила в тяжбу за наследство, внука и деньги, собранные в 2014 году на лечение артистки.

Весной этого года Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу родителей Жанны. Он отказался передать на пересмотр в президиум решение о возврате благотворительной организации "Русфонд" 21,6 миллиона рублей.

