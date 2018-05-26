Инвестиции в образование улучшат качество человеческого капитала

"Умные" инвестиции в образование – это не просто вложение средств ради получения прибыли, но и, прежде всего, развитие новых технологий, апробация новых подходов и создание новых образовательных моделей. Это не благотворительность, не создание элитных школ для детей, а драйвер развития человеческого капитала, считают участники панельной сессии "Будущее экономики: образование как сфера инвестиций", состоявшейся 25 мая на Петербургском международном экономическом форуме.



Как отметил ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, доля ВВП, которую российское государство выделяет на образование, значительно ниже, чем в странах, с которыми мы конкурируем. Этот недостаток можно компенсировать частными инвестициями в систему образования, причем не столько со стороны семей, сколько со стороны бизнеса.



Помощник президента России Андрей Фурсенко подчеркнул, что прорыв в будущее невозможен без нового качества человеческого капитала. Нужны инвестиции не только в здания, сооружения и оборудование, но и в знания, в интеллектуальное развитие. "В цифровой экономике soft важнее, чем hard. Оборудование стоит дешевле, чем программное обеспечение", – напомнил он.

По мнению вице-президента ВЭБ Михаила Алашкевича, средства, вложенные инвестором, государство должно возвращать ему лишь в случае достижения понятного социально-экономического эффекта. Таким эффектом может быть, к примеру, снижение числа школьников с низкими академическими результатами в конкретных образовательных организациях. Тогда инвестор будет предлагать новые идеи, нестандартные решения и технологии, которые помогут решить поставленную проблему.

"Частные инвестиции необходимы для создания в массовой школе современной образовательной среды, – заявил первый вице-президент Группы компаний "Просвещение" Михаил Кожевников. – Эта среда должна быть цифровой и способствовать формированию у школьников навыков и компетенций завтрашнего дня. Так инвестиции будут способствовать улучшению качества человеческого капитала".

По мнению Михаила Кожевникова, частные компании смогут не только поставлять в школы комплексные образовательные продукты, но и обеспечивать их обслуживание, учить преподавателей работе с ними. Ключевой задачей инвестора будет повышение образовательных результатов, а также рост удовлетворенности населения качеством работы системы образования. Для этого необходимо объединить усилия государства и бизнеса, распределив между ними возможные риски и зоны ответственности.

В обсуждении темы инвестиций в образование также приняли участие ректор МГУ Виктор Садовничий, ректор ИТМО Владимир России, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, генеральный директор компании "Яндекс" в России Елена Бунина, другие российские и зарубежные эксперты.