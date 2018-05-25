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Экономика

"Такого еще не было": Путин предупредил о страшной катастрофе

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/TASS Host Photo Agency
Президент России Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что мир может столкнуться с международным кризисом. По его словам, такого мир еще не видел.
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Российский лидер обратил внимание на то, что пренебрежение нормами и утрата доверия в мировой экономике могут стать причиной нового международного кризиса. Президент предупредил, что такое поведение государств чревато разрушительными, последствиями.

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"Выход одной из сторон контракта из правового поля, срыв договоренностей всегда означает существенные риски и издержки. Это аксиома деловой практики", – цитирует Путина РИА Новости. По сего словам, все эти факторы могут вызвать колоссальные перемены. В связи с этим Владимир Путин призвал строить экономику доверия.

Также президент добавил, что конкуренция должна быть честной, что будет способствовать прогрессу. Он считает, что сегодня миру не нужны торговые войны, а нужен полноценный торговый мир. Кроме того, Путин заявил, что Россия в развитии своей экономики будет действовать, исходя из национальных интересов, но уважая позицию других стран.

ПМЭФ-2018 проходит в Петербурге 24-26 мая. В работе форума принимают участие президент России Владимир Путин, лидер Франции Эммануэль Макрон и другие политические деятели. Темой ПМЭФ в 2018 году стало создание экономики доверия.

Автор: Людмила Фоканова25 мая 2018, 20:59

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