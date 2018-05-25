"Такого еще не было": Путин предупредил о страшной катастрофе

Президент России Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что мир может столкнуться с международным кризисом. По его словам, такого мир еще не видел.

Российский лидер обратил внимание на то, что пренебрежение нормами и утрата доверия в мировой экономике могут стать причиной нового международного кризиса. Президент предупредил, что такое поведение государств чревато разрушительными, последствиями.

"Выход одной из сторон контракта из правового поля, срыв договоренностей всегда означает существенные риски и издержки. Это аксиома деловой практики", – цитирует Путина РИА Новости. По сего словам, все эти факторы могут вызвать колоссальные перемены. В связи с этим Владимир Путин призвал строить экономику доверия.

Также президент добавил, что конкуренция должна быть честной, что будет способствовать прогрессу. Он считает, что сегодня миру не нужны торговые войны, а нужен полноценный торговый мир. Кроме того, Путин заявил, что Россия в развитии своей экономики будет действовать, исходя из национальных интересов, но уважая позицию других стран.

ПМЭФ-2018 проходит в Петербурге 24-26 мая. В работе форума принимают участие президент России Владимир Путин, лидер Франции Эммануэль Макрон и другие политические деятели. Темой ПМЭФ в 2018 году стало создание экономики доверия.