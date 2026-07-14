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Вторник 14 июля

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На портале mos.ru доступно более 460 услуг и сервисов для горожан – Собянин

На портале mos.ru доступно более 460 услуг и сервисов для горожан – Собянин
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Удобные сервисы избавили москвичей от очередей и лишних поездок.

За 15 лет цифровые сервисы Москвы превратились из экспериментального проекта в полноценную систему, без которой уже сложно представить жизнь горожан. Сегодня на портале mos.ru доступно более 460 электронных услуг, а общее число обращений пользователей превысило 6,3 миллиарда. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в "Максе".

Одними из самых востребованных остаются электронная медицинская карта, электронный дневник школьника, передача показаний счетчиков, оплата коммунальных услуг и штрафов. Для удобства пользователей на портале созданы тематические разделы и пошаговые инструкции, позволяющие быстро решать самые разные жизненные вопросы.

Среди самых популярных сервисов – суперсервис "Переезд по программе реновации", который сопровождает москвичей на всех этапах переселения, а также онлайн-консультации ветеринаров из государственных клиник, запись детей в кружки, спортивные секции и школы искусств.

Через mos.ru также можно воспользоваться сервисами "Моспитомец" для поиска животных из приютов, оформить пожертвование благотворительным организациям, подключить "Социальное такси" для маломобильных граждан, подобрать площадку для регистрации брака с помощью сервиса "Наша свадьба" и найти ближайшие пункты приема вторсырья через проект "Экоточки Москвы".

Для жителей доступны сервис покупки билетов на городские мероприятия через "Мосбилет", а также широкий набор цифровых услуг для бизнеса. Отдельное место занимает карта москвича, которая объединяет льготный проезд, медицинские сервисы, библиотечный билет и систему скидок.

Получить доступ к городским сервисам можно не только через портал, но и с помощью мобильных приложений "Моя Москва", "Госуслуги Москвы", "Электронный дом", "ЕМИАС.ИНФО", "Дневник МЭШ" и "Мой id". Пользователям также помогают цифровой ассистент "Москва" с искусственным интеллектом и голосовой помощник "Алиса", через которую можно, например, передавать показания счетчиков.

Ежегодно столица расширяет цифровую экосистему, модернизируя и внедряя более ста новых услуг и сервисов, делая взаимодействие жителей с городом еще быстрее, удобнее и проще.

Шоу-бизнес в Telegram

14 июля 2026, 11:58
Фото: www.pxhere.com
Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Макс"✓ Надежный источник

Эксперт Арсений Беленький прокомментировал новое регулирование платформенной занятости

Эксперт Арсений Беленький прокомментировал новое регулирование платформенной занятости
На этой неделе правительство обнародовало постановление, которое развивает идеи вступающего в силу с 1 октября 2026 года закона "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ". Эксперт Координационного центра при правительстве Арсений Беленький рассказывает, что на самом деле значат для индустрии новые ограничения на работу самозанятых. Публикация постановления правительства от 19 июня 2026 года № 760 «Об утверждении критерия систематичности и продолжительности выполнения работ, оказания услуг, предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 17 Федерального закона «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ» вызвала волну обсуждений.

Мэр Москвы рассказал о Фонде поддержки промышленности и предпринимательства

Мэр Москвы рассказал о Фонде поддержки промышленности и предпринимательства
При поддержке городского фонда создано 19 промышленных объектов, рассказал Сергей Собянин. Московские предприятия в 2025 году привлекли свыше 100 млрд рублей инвестиционных кредитов на развитие и расширение производств при участии Фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

Лихачев: новости "Росатома" об АЭС Балхаш

Лихачев: новости "Росатома" об АЭС Балхаш
Последние новости атомной отрасли подтверждают успешное развитие стратегического партнерства России и Казахстана. Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что на площадке будущей АЭС выполнено более 90% полевых инженерных изысканий, что является важным этапом реализации масштабного проекта. В мае 2026 года в Москве состоялись предметные переговоры руководства российской государственной корпорации и ответственного ведомства Республики Казахстан.

Новости энергетики: Лихачев ("Росатом") сообщил о запуске мощнейшего реактора

Новости энергетики: Лихачев ("Росатом") сообщил о запуске мощнейшего реактора
Госкорпорация "Росатом" официально ввела в эксплуатацию первый энергоблок Курской АЭС-2 с реактором ВВЭР-ТОИ. Эти долгожданные новости подтверждают технологическое лидерство России, а глава компании Алексей Лихачев назвал пуск технологическим успехом и трудовым подвигом. Введенный в эксплуатацию 27 апреля, инновационный энергоблок № 1 Курской АЭС-2 с 1 мая начал официальные поставки электроэнергии в Единую энергосистему страны.

Freedom Holding Corp.: почему капитал Тимура Турлова вырос на $830 млн на фоне падения индексов

Freedom Holding Corp.: почему капитал Тимура Турлова вырос на $830 млн на фоне падения индексов
В марте этого года состояние основателя и мажоритарного акционера Freedom Holding Corp. (FRHC) увеличилось более чем на $828,2 млн – до почти $6 млрд. Этому способствовал рост акций компании, где ему принадлежит доля в почти 70%, на 16% за месяц, несмотря на падение американских индексов. Контртренд аналитики объясняют новостями о планах по масштабной глобальной экспансии цифровой экосистемы казахстанского конгломерата, а также позитивной оценкой холдинга международными рейтинговыми агентствами. В марте 2026-го на биржевых площадках США из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке царил медвежий настрой — ключевые индикаторы американского широкого рынка, такие как S&P; 500, Nasdaq Composite и Dow Jones, за месяц потеряли более чем по 8%.

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