На портале mos.ru доступно более 460 услуг и сервисов для горожан – Собянин

Удобные сервисы избавили москвичей от очередей и лишних поездок.

За 15 лет цифровые сервисы Москвы превратились из экспериментального проекта в полноценную систему, без которой уже сложно представить жизнь горожан. Сегодня на портале mos.ru доступно более 460 электронных услуг, а общее число обращений пользователей превысило 6,3 миллиарда. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в "Максе".

Одними из самых востребованных остаются электронная медицинская карта, электронный дневник школьника, передача показаний счетчиков, оплата коммунальных услуг и штрафов. Для удобства пользователей на портале созданы тематические разделы и пошаговые инструкции, позволяющие быстро решать самые разные жизненные вопросы.

Среди самых популярных сервисов – суперсервис "Переезд по программе реновации", который сопровождает москвичей на всех этапах переселения, а также онлайн-консультации ветеринаров из государственных клиник, запись детей в кружки, спортивные секции и школы искусств.

Через mos.ru также можно воспользоваться сервисами "Моспитомец" для поиска животных из приютов, оформить пожертвование благотворительным организациям, подключить "Социальное такси" для маломобильных граждан, подобрать площадку для регистрации брака с помощью сервиса "Наша свадьба" и найти ближайшие пункты приема вторсырья через проект "Экоточки Москвы".

Для жителей доступны сервис покупки билетов на городские мероприятия через "Мосбилет", а также широкий набор цифровых услуг для бизнеса. Отдельное место занимает карта москвича, которая объединяет льготный проезд, медицинские сервисы, библиотечный билет и систему скидок.

Получить доступ к городским сервисам можно не только через портал, но и с помощью мобильных приложений "Моя Москва", "Госуслуги Москвы", "Электронный дом", "ЕМИАС.ИНФО", "Дневник МЭШ" и "Мой id". Пользователям также помогают цифровой ассистент "Москва" с искусственным интеллектом и голосовой помощник "Алиса", через которую можно, например, передавать показания счетчиков.

Ежегодно столица расширяет цифровую экосистему, модернизируя и внедряя более ста новых услуг и сервисов, делая взаимодействие жителей с городом еще быстрее, удобнее и проще.