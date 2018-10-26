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Экономика

Россияне бросились забирать деньги из банков

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
Валютные депозиты в российских банках стремительно сокращаются. Россияне массово снимают со своих счетов доллары и евро.
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В Сбербанке за сентябрь валютные депозиты сократились более чем на 901 миллион долларов. Меньшие, но тоже внушительные суммы выведены из Совкомбанка (55 миллионов) и ВТБ (95 миллионов долларов).

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Сократились и рублевые вложения россиян. Больше всего денег забрали клиенты из Сбербанка (46 миллиардов рублей) и ВТБ (30 миллиардов). Ушли средства из Ситибанка, Газпромбанка и Бинбанка. В общей сложности россияне обналичили 141 миллиард рублей.

Часть снятой валюты осела в "дочках" иностранных банков. В их числе "Юникредит" (41 миллион долларов) и Росбанк (46 миллионов в валюте США). Больше всего валютных поступлений пришлось на Райффайзенбанк – 233 миллиона долларов. Выросли валютные вклады у Альфа-Банка, "ФК Открытие" и Газпромбанка. Однако в целом по банковскому сектору объем валюты физических лиц сократился за месяц на 662 миллиона долларов, пишет Ura.ru. Как отмечают эксперты, клиенты посчитали "дочки" крупных иностранных банков "тихой гаванью".  

Специалисты объясняют отток денег из банков ожиданием ужесточения санкций со стороны США. Опасаются россияне и запрета операций в долларах. Речь идет о программе так называемой дедолларизации российской экономики – отказ от доллара в расчетах. Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что дедолларизация не коснется валютных депозитов россиян. Судя по реакции, граждане не вняли увещеваниям министра.

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Публикация от Dmitry Barinov (@autotelegram)

При этом, по мнению аналитиков, отток по рублевым счетам не имеет критического характера. Он может быть купирован недавним повышением ставок. В августе крупнейшие банки уже подняли ставки по валютным вкладам, а в сентябре и октябре – по рублевым. 

Автор: Андрей Евлампиев26 октября 2018, 12:10
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