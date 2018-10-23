Кудрин прописал России лечение долларом
Уйти от доллара России будет непросто: наша страна покупает у своих торговых партнеров оборудование, товары, материалы, продовольствие… Самым близким и крупным импортером является Евросоюз. Кудрин пояснил, что с европейскими странами Россия не сможет торговать в рублях.
"Сама тема о планах дедолларизации сегодня спекулятивно звучит", – сказал руководитель Счетной палаты на полях XVII Общероссийского форума "Стратегическое планирование в регионах России".
Как отметил экс-министр финансов, в балансе нашей экономики необходимо иметь большой объем конвертируемой валюты. "Речь идет о долларах, евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках и иенах", – приводит Ura.ru слова Кудрина.
Если верить прогнозу экс-министра финансов, в ближайшие два десятка лет большая часть торговли будет осуществляться исключительно за конвертируемую валюту. Поэтому отказываться от доллара России раньше времени не стоит.
Возможна ли дедолларизация в России?https://t.co/tRXUN3o9TW#дедолларизация_в pic.twitter.com/FksjpgdP3u— Planet Today (@PlanetTodayRu) 23 октября 2018 г.
Напомним, в июле этого года глава ВТБ Андрей Костин предложил план по увеличению использования рубля в международных расчетах. На встрече с Путиным он попросил президента и правительство рассмотреть предложение банка. Российский лидер план поддержал, но при этом подчеркнул, что Россия от доллара отказываться полностью не собирается.
После начала широкого обсуждения темы дедолларизации экономики российские банки заметили серьезный отток валютных вкладов физических лиц. Правительство было вынуждено успокоить граждан, заявив, что оно не планирует отказываться от расчетов в долларах, запрещать их хождение в стране, а также вводить какие-либо другие ограничения в этой сфере.
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