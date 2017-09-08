В России резко вырастут пенсии

Глава Пенсионного фонда страны Антон Дроздов рассказал о новой волне повышения пенсии в России. На эти нужды в 2017 году будет выделено 100 миллиардов рублей, передает НСН.
Размер прибавки составит 4,5% – порядка 600 рублей, сообщает Ura.ru. Средний размер пенсии будет зафиксирован на уровне в 13,7 тысячи рублей.
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