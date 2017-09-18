Сын Черномырдина оказался на грани нищеты

Арбитражный суд Москвы начал процедуру реструктуризации долгов в отношении сына бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина. Виталий Черномырдин обязан вернуть ВТБ займ в размере 305 миллионов рублей.

Российское агентство правовой и судебной информации сообщило о начале процедуры банкротства в отношении старшего сына Виктора Черномырдина. Долги бизнесмена Виталия Черномырдина по отношению к банку ВТБ будут реструктуризированы, то есть погашены с одновременным принятием других долговых обязательств. Таким образом, сын бывшего премьер-министра фактически оказался на грани нищеты.

Ранее Арбитражный суд Москвы не удовлетворил требование кредитной организации арестовать автомобиль Cadillac 1937 года, который принадлежит предпринимателю. Также в счет уплаты долга суд не стал рассматривать и остальное имущество Черномырдина.

Среди активов, на которые ВТБ просил распространить обеспечительные меры, была также доля в уставном капитале ООО "Колосок" и ООО "Файда" в размере 50%. Кроме того, банк просил арестовать долю в уставном капитале ООО "Гамаюн" в размере 14,29%, долю в уставном капитале ООО "Холдинговая компания "Энерго" в размере 22,5% и гараж-бокс площадью 18,2 квадратных метра.

Ранее ВТБ банк подал в суд на Черномырдина с просьбой признать его банкротом. Основанием для документа стало то, что бизнесмен не выполнил свои кредитные обязательства. Рассмотрение дела о банкротстве по существу, согласно решению суда, состоится 20 февраля 2018 года.​