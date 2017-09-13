Суд признал "Трансаэро" банкротом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом авиакомпанию "Трансаэро". Запущена процедура конкурсного производства, передает НСН.
"Трансаэро" начала свою деятельность в 1991 году. В 2013-м чистая прибыль перевозчика составила 788 миллионов рублей.
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