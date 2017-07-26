Актер Сергей Жигунов погасил долг в деле о банкротстве

26 июля в Арбитражном суде Москвы состоялось заседание по делу о банкротстве российского актера Сергея Жигунова. Представитель кредитора сообщил, что долг артиста полностью погашен.

Первое заявление бизнесмена Сергея Обидина, требующего признать актера и продюсера Сергея Жигунова банкротом, суд оставил без рассмотрения в связи с погашением долга, сообщает "Московский комсомолец". Представитель истца заявил, что задолженность была полностью оплачена. Тем не менее, у Обидина осталось еще одно требование к артисту, а потому суд продолжит рассмотрение дела.

Напомним, в конце марта текущего года предприниматель обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о признании Жигунова банкротом. Обидин заявил, что актер задолжал ему 7,2 миллиона рублей.

По словам бизнесмена, деньги Жигунов занял у него в 2013 году для реализации кинопроектов, однако за четыре года так и не выплатил долг. При этом, адвокат актера утверждал, что его подзащитный оплатил гораздо большую часть долга, рассчитавшись более чем на 50%.

На это юристы Обидина парировали, что речь может идти о суммах, предназначавшихся другим кредиторам. Так, представители бизнесмена заявили, что общая сумма долгов Жигунова составляет порядка 40 миллионов рублей. В мае актер погасил часть займа, после чего кредитор снизил сумму требований до 5,8 миллиона рублей.