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Экономика

В списке богатейших россиян сменился лидер

Алексей Мордашов. Фото: GLOBAL LOOK press\Russian Archives
Основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов занял первую строчку в списке самых богатых бизнесменов России. Об этом сообщает деловое издание Forbes.
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На данный момент состояние Мордашова оценивается в 16,8 миллиарда долларов. Он сместил с верхней позиции председателя правления "ПАО "НОВАТЭК" Леонида Михельсона, капитал которого составляет на 600 миллионов меньше – 16,2 миллиарда. На третьей строчке рейтинга расположился владелец Новолипецкого металлурчического комбината Владимир Лисин с состоянием в 16,1 миллиарда.

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Как отмечает Forbes, взлет Мордашова на "золотую" позицию стал возможен благодаря росту стоимости его активов. Кроме того, успеху главы "Северстали" поспособствовало падение акций "Новатэка", пишет Газета.Ру.

Напомним, в конце апреля Forbes опубликовал 14-й по счету рейтинг богатейших предпринимателей России. Всего в него вошли 200 человек. Цена "билета" в золотой топ составила в этом году 500 миллионов долларов. При этом годом ранее она составляла 350 миллионов в американской валюте.

Совокупное состояние богатейших бизнесменов страны за год выросло на 100 миллиардов долларов – до 460. Самих долларовых миллиардеров тоже стало больше – 96 против 77 в прошлом году.

Леонид Михельсон. Фото: GLOBAL LOOK press

На первом месте тогда оказался Леонид Михельсон с капиталом в 18,4 миллиарда долларов. Кроме "НОВАТЭКА", в стоимость его активов входит ведущий нефтехимический холдинг "Сибур". В то же время бизнесмену не чужда благотворительность: он возглавляет фонд V-A-C, названный в честь дочери Виктории. Организация занимается поддержкой современного искусства, выделяя гранты молодым художникам.

На втором месте расположился тогда Алексей Мордашов – в апреле его капитал составлял 17,5 миллиарда долларов. Помимо деятельности в "Северстали", он является гендиректором ЗАО "Севергрупп", членом совета директоров Nord Gold N.V., главой советов директоров в ЗАО "Свеза" и ОАО "Силовые машины". Кроме того, бизнесмен является совладельцем одной из крупнейших туристических компаний TUI.

Владимир Лисин. Фото: youtube.com

Третье место в апрельском рейтинге Forbes досталось Владимиру Лисину. Капитал бизнесмена составил 16,1 миллиарда долларов. Вместе с Новолипецким комбинатом, предпринимателю принадлежит крупный транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics Holding.

Алишер Усманов. Фото: GLOBAL LOOK press

Кроме того, в список богатейших людей России вошли владелец Volga Group Геннадий Тимченко, основатель USM Holdings Алишер Усманов, президент и совладелец крупнейшей нефтяной российской компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов, а также другие крупные бизнесмены.

Автор: Иван Поляков31 июля 2017, 18:04

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