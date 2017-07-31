В списке богатейших россиян сменился лидер
На данный момент состояние Мордашова оценивается в 16,8 миллиарда долларов. Он сместил с верхней позиции председателя правления "ПАО "НОВАТЭК" Леонида Михельсона, капитал которого составляет на 600 миллионов меньше – 16,2 миллиарда. На третьей строчке рейтинга расположился владелец Новолипецкого металлурчического комбината Владимир Лисин с состоянием в 16,1 миллиарда.
Как отмечает Forbes, взлет Мордашова на "золотую" позицию стал возможен благодаря росту стоимости его активов. Кроме того, успеху главы "Северстали" поспособствовало падение акций "Новатэка", пишет Газета.Ру.
Напомним, в конце апреля Forbes опубликовал 14-й по счету рейтинг богатейших предпринимателей России. Всего в него вошли 200 человек. Цена "билета" в золотой топ составила в этом году 500 миллионов долларов. При этом годом ранее она составляла 350 миллионов в американской валюте.
Совокупное состояние богатейших бизнесменов страны за год выросло на 100 миллиардов долларов – до 460. Самих долларовых миллиардеров тоже стало больше – 96 против 77 в прошлом году.
На первом месте тогда оказался Леонид Михельсон с капиталом в 18,4 миллиарда долларов. Кроме "НОВАТЭКА", в стоимость его активов входит ведущий нефтехимический холдинг "Сибур". В то же время бизнесмену не чужда благотворительность: он возглавляет фонд V-A-C, названный в честь дочери Виктории. Организация занимается поддержкой современного искусства, выделяя гранты молодым художникам.
На втором месте расположился тогда Алексей Мордашов – в апреле его капитал составлял 17,5 миллиарда долларов. Помимо деятельности в "Северстали", он является гендиректором ЗАО "Севергрупп", членом совета директоров Nord Gold N.V., главой советов директоров в ЗАО "Свеза" и ОАО "Силовые машины". Кроме того, бизнесмен является совладельцем одной из крупнейших туристических компаний TUI.
Третье место в апрельском рейтинге Forbes досталось Владимиру Лисину. Капитал бизнесмена составил 16,1 миллиарда долларов. Вместе с Новолипецким комбинатом, предпринимателю принадлежит крупный транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics Holding.
Кроме того, в список богатейших людей России вошли владелец Volga Group Геннадий Тимченко, основатель USM Holdings Алишер Усманов, президент и совладелец крупнейшей нефтяной российской компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов, а также другие крупные бизнесмены.
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