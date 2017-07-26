Обнищавший Киев обязали вернуть Москве 3 миллиарда

Украину обязали вернуть России долг в 3 миллиарда долларов. Суд в Лондоне решил, что Киеву придется выплатить не только сумму по облигационному займу, но и штрафные проценты.

Высокий суд Лондона уточнил свой вердикт, вынесенный еще в марте. Британская Фемида обязала Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций, приобретенных в 2013 году – 3 миллиарда долларов. К этой сумме прибавились неоплаченный купонный платеж – это еще 75 миллионов – а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы.

Выплаты штрафных процентов рассчитываются с 21 декабря 2015 года и производятся по дату полного исполнения обязательств. Таким образом, каждый день просрочки будет стоить бюджету Украины более 673 тысяч долларов.

Россия выкупила облигации в декабре 2013 года, когда Украиной руководил Виктор Янукович. Срок погашения по бондам наступил 20 декабря 2015-го. Сначала Киев настаивал на реструктуризации долга, а после ввел мораторий на погашение обязательств. Дело кончилось иском российского Минфина в Высокий суд Лондона, поданном в феврале прошлого года.

В марте 2017-го лондонский суд удовлетворил ходатайство России о рассмотрении дела в ускоренном порядке. Это подразумевает судопроизводство без масштабного разбирательства, которое обычно затягивается на несколько лет. Британский суд, фактически, признал, что у Киева нет весомых оснований для того, чтобы не гасить долг, пишет "Коммерсант".

И это еще не все печальные новости для нынешней украинской власти. Высокий суд вдобавок обязал Украину возместить России часть расходов, связанных с судебным разбирательством – это еще около 3 миллионов евро, половину которых Киев должен внести до 20 сентября. Москва требовала также, чтобы украинская сторона компенсировала остальную часть расходов, понесенных из-за неисполнения должником своих обязательств. Этот вопрос лондонские судьи рассмотрят в январе 2018 года.