Украина продолжает гадить в Крыму

Киев продолжает давление на территории, которые считает для себя потерянными. Так эксперты комментируют информацию о том, что украинские спецслужбы и подразделения силовых органов организовали на границе с Крымским полуостровом вербовочные пункты. В них принуждают к сотрудничеству крымчан, возвращающихся обратно.

Политолог Владимир Джаралла назвал главную причину, по которой Украина продолжает пакостить на соседней, уже не своей территории. "Об этом официально не заявляют, но не будем забывать, что уровень посещения полуострова со стороны материковой Украины достаточно заметно возрастает. Это вызывает определенное раздражение в Киеве", – сказал эксперт в интервью ФАН.

Создание вербовочных пунктов, по его мнению, малоэффективно с точки зрения военных и специальных задач, но играет на задачи пропаганды.

"От нее (пропаганды) там все устали, но никто не произносит вслух, что власти на Украине забрели в тупик. Единственное, что одновременно с этим к украинцам приходит вопрос: ну а дальше что? А вот на это ответа ни у кого нет", – говорит Джаралла.

Известно, что сотрудничество со спецслужбами основано на страхе. Именно это часто подводит людей, поддающихся на методы вербовки. По мнению политолога, человек, которого пытаются переманить на другую сторону, чувствует себя виноватым и стремится выполнить любые поручения.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков, в свою очередь, рассказал о том, что факты вербовки уже давно известны властям полуострова, но впервые были озвучены публично руководителем ФСБ в Крыму.

"Это методика работы нынешних украинских властей. Они пытаются использовать сложности крымчан при пересечении границы, используют определенное давление и шантаж, чтобы завербовать всех", – сказал сенатор.

Как писали Dni.Ru, начальник крымского управления ФСБ России Виктор Палагин рассказал, что украинские спецслужбы и подразделения силовых органов организовали на границе с Крымским полуостровом вербовочные пункты.

"Вербуются крымчане, созданы фильтры из числа сотрудников СБУ и главного разведуправления Министерства обороны (Украины). Крымчане вынуждены проходить через вербовочные пункты", – сообщил Палагин.

По его словам, граждане сообщают о всех подобных попытках в соответствующие органы и лично обращаются в управление ФСБ. "Ежемесячно сотрудники приходят ко мне и пишут явки с повинной о том, что их украинская сторона завербовала для работы на украинскую сторону", – подчеркнул генерал.



