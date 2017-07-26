Порошенко признал независимость Донбасса

Длящаяся уже более полугода блокада Донбасса свидетельствует о признании президентом Петром Порошенко и его окружением того, что регион окончательно ушел из-под власти Украины. Такое мнение высказал глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

На днях состоялся очередной раунд переговоров "нормандской четверки" в составе России, Франции, Германии и Украины, на котором обсуждались вопросы мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Как отметила по итогам встречи немецкая газета Deutsche Welle, Берлин и Париж порекомендовали Киеву отменить транспортную блокаду региона и восстановить с ним экономические связи. "Рекомендация Меркель-Макрона вполне вписывается в логику реинтеграции Донбасса в состав Незалежной. Что, на первый взгляд, прямо отвечает интересам Киева", – цитирует эксперта "Свободная пресса".

По словам Погребинского, украинский лидер выразил лишь видимое согласие. "Но надо понимать: Порошенко ничего не стоит сначала взять на себя обязательства, а потом их с себя сложить", – подчеркнул он. Политолог уверен: президент Украины игнорирует рекомендации лидеров "нормандской четверки".

В таких условиях, продолжает Погребинский, ни о каком снятии блокады и восстановлении двусторонних экономических отношений не может быть и речи. "Очень трудно себе представить, как Порошенко сумеет отказаться от блокады. Он уже закупает уголь в Пенсильвании и набирает политические очки. Отказ – это тот случай, когда украинский президент вызовет огонь на себя", – пояснил аналитик.

Он подчеркнул, что Киев, по сути, отказался от Донбасса и признал его уход, когда Порошенко в середине марта этого года принял решение поддержать блокаду региона. "Публично заявить об этом не решился", – сказал эксперт.





Напомним, блокада Донбасса началась в конце января этого года, когда группы радикалов остановили движение грузовых поездов с углем из региона. Свои действия они объяснили борьбой с контрабандой, подчеркнув при этом, что торговые операции с ДНР и ЛНР в условиях войны недопустимы.

В ответ лидеры самопровозглашенных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий поставили украинским властям ультиматум. Они заявили, что переведут работающие в Донбассе, но перечисляющие налоги в Киев предприятия под свое управление в случае, если блокада не будет снята до 1 марта.

Реакции на ультиматум не последовало. После чего под юрисдикцию самопровозглашенных республик были переведены ряд крупнейших предприятий региона. Среди них – принадлежащие олигарху Ринату Ахметову компании холдинга ДТЭК.

Национализация прошла и на Луганщине. Под управление республики, помимо прочих, переведены такие предприятия, как "ДТЭК Ровенькиантрацит", "ДТЭК Свердловантрацит" и ПАО "Краснодонуголь". По самым скромным подсчетам экспертов, Украина потеряла около пяти миллиардов долларов ежегодного дохода.

