Трамп отправил черную метку Порошенко

Слова президента США Дональда Трампа о вмешательстве Украины в американские выборы должны стать "звоночком" для главы государства Петра Порошенко и его окружения. Об этом заявил политолог Денис Петров.

По словам эксперта, за словами следует ожидать конкретных действий уже в самое ближайшее время. "Целый ряд должностных лиц Украины, в частности, министр внутренних дел Аваков, не стеснялся просто обзывать нынешнего президента (Трампа. – Прим. Ред.) в совершенно недопустимой манере", – приводит его слова издание "ПолитНавигатор".

Если дело получит импульс, то политическое руководство Украины могут ждать очень непростые времена, уверен он. При этом Петров полагает, что возможные перестановки в украинском истеблишменте ослабят позиции "ястребов" – сторонников войны в Донбассе. "Нельзя говорить о том, что США заинтересованы в стабилизации ситуации на Донбассе. В то же время нет оснований ожидать крупных военных действий", – резюмировал эксперт.

Напомним, во вторник, 25 июля, президент Дональда Трамп опубликовал в своем микроблоге в социальной сети Twitter сообщение, где заявил, что Киев пытался "по-тихому" саботировать его предвыборную кампанию. "Тихая работа на усиление Клинтон". Так где же расследование, генпрокурор?" – разразился американский лидер гневной речью.

"К сожалению, последствия будут. И самые серьезные. Трамп ничего не забыл и не простил." pic.twitter.com/jgiIQWJqGR — ✦Новини UA✦ (@politkyxnya) 25 июля 2017 г.

Затем он обрушился на самого генерального прокурора Джефа Сешнса. Президент США обвинил его в недостаточно усердном расследовании нарушений закона его соперницей на президентских выборах от Демократической партии Хиллари Клинтон

Стоит отметить, что две недели назад во время общения с журналистами официальный представитель американского лидера Сара Сандерс заявила, что Демпартия пользовалась помощью украинского посольства для сбора компрометирующей информации на Трампа."Имеет смысл обратить внимание на то, что Национальный комитет Демократической партии координировал сбор информации о политических оппонентах непосредственно с украинским посольством. Это не обвинение, это мера, которую они приняли в официальном порядке", – сказала она.

