Трамп отправил черную метку Порошенко

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Наталья Фриске сообщила о раке
Пугачева в вызывающем мини пришла на рандеву к Вайкуле
Адвокат рассказал об аресте Дмитрия Шепелева
Любовница Тарасова показала сына
У ведущего прогноза погоды Беляева рак
партнеры
Вторник 25 июля
Лента новостей
21:55
Умерла вдова Фрэнка Синатры
21:49
В Москве трактор протаранил мотоцикл
21:44
В России обменяют старые iPhone на новые
21:43
Жена Цекало после третьих родов показала фигуру
21:40
Ефимова взяла бронзу чемпионата мира
21:24
У известного футболиста нашли рак
21:12
Водителей в час пик убивает воздух
20:54
Москвич из окна обстрелял прохожих
20:40
Агния Дитковските развелась с мужем
20:40
Сотрудник McDonald's показал ужасную грязь на кухне ресторана (фото)
20:34
Хороший урожай связали с загрязнением атмосферы
20:21
Украина продолжает гадить в Крыму
20:01
Под Новосибирском конь убил 6-летнего мальчика
19:48
Причину депрессии обнаружили в мозге
19:44
В "ЕР" поддержали идею спрятать "чекушки" от глаз покупателей
19:35
Из Москвы-реки вытащили двух тонувших детей
19:32
Солист "Песняров" получил удар ножом в лицо
19:00
В Сети нашли самую красивую девушку-пилота (фото)
18:44
Известная российская лыжница попалась на допинге
18:36
Глава 20th Century Fox Russia проткнул себя спицей
18:34
Причиной вымирания ученые назвали страх
18:15
По факту огненного ДТП на Волоколамском шоссе возбудили дело
18:02
Неожиданный поворот в деле "золотой" свадьбы
18:01
Данко усомнился в родстве с особенной дочерью
17:49
Почему Пельш скрывает проблемы со здоровьем
17:33
На МКАД водитель Mercedes открыл стрельбу
17:19
Кличко продался за 6 тысяч долларов
17:11
Роковая любовь Высоцкого
17:04
Друг сообщил об онкологии у перенесшего инсульт Моисеева
16:58
Сын экс-главы МГТС объявлен в розыск по делу об аварии в Москве
16:42
В Крыму под упавшими качелями погиб ребенок
16:40
Мэр города на спор съел крысу (видео)
16:36
В Москве болиды разогнали до 285 км/ч
16:25
Калашникова вышла в свет после потери ребенка
16:19
Назван виновник загрязнения воздуха в Москве
16:13
Шепелев довел до слез столкнувшуюся с раком звезду "Дома-2"
15:55
Киев вербует предателей в Крыму
15:45
Над небоскребом "Москвы-Сити" заметили клубы дыма
15:38
Орбакайте влезла в скандал с Бузовой
15:31
В США продают шикарные особняки Лесина
15:15
Под Москвой автобус с детьми столкнулся с фурой
14:58
50-летний манекенщик выглядит на 20
14:57
В Подмосковье найден самый длинный в мире слизень
14:51
После бурь и ураганов на Москву идут пожары
14:39
Участницу "Дома-2" невозможно узнать после пластики
14:37
Чиновница из Коми попалась на магазинных кражах
14:31
Санкции США против России похоронят Европу
14:31
Названы главные риски для доллара
14:18
Как Меланья Трамп покорила сердце миллиардера
14:14
Волочкова в Крыму закрутила с богатым бизнесменом
14:04
Народ обругал Ливанова и Голубкину после их разрыва
14:00
У России появится Экологический кодекс
13:58
Певица МакSим совсем себя запустила
13:57
В огненном ДТП на Волоколамском шоссе обвинили мажора
13:45
Российская гимнастка переломала руки во время выступления
13:40
Найдена новая жертва сжегшего москвичку афериста
13:37
На Украине отравили группу иностранных туристов
13:32
В Подмосковье дачник расстрелял соседа и покончил с собой
13:22
Внезапная смерть перечеркнула все планы Лолиты
13:21
Катя Гордон вспылила от слов бывшего мужа
13:01
Россиянка вышла замуж за украинца-маньяка
12:39
Младенца "накачали" героином сразу после рождения
12:37
Фадеев посмеялся над полнотой известной певицы
12:15
Галкин бросил Пугачеву с детьми ради ушлой Кудрявцевой
12:10
Работающие пенсионеры получат прибавку
12:09
В Испании мужчина с большим ножом ранил полицейского
12:01
Под Петербургом застрелили бизнесмена
11:55
Знаменитые писатели-кошатники
11:41
Заказчика убийства осудили спустя 20 лет после преступления
11:33
В Якутии перед взлетом загорелся лайнер с пассажирами
11:27
Найдена родина толстяков
11:23
Толкалина оправдалась за красную тряпку вместо одежды
11:20
Огненное ДТП на Волоколамском шоссе попало на видео
11:18
В Петербурге мужчина убил и сжег мать
11:06
Куда пропала ведущая Юлия Бордовских
11:06
На Урале задержали иностранца с сумкой марихуаны
10:52
Назван размер курортного сбора для россиян
10:48
Российского хоккеиста-чемпиона поймали на допинге
10:41
Маршрутка с пассажирами на полной скорости влетела в КамАЗ
10:31
Оставленные дети Максаковой покорили публику
10:31
Подробности огненного ДТП на Волоколамском шоссе
10:30
В Москве возле станции метро нашли тело мужчины
10:18
В московском ресторане пройдет кастинг для работы в Голливуде
10:04
Рисунок Трампа выставили на торги
10:03
Что удерживает россиян от развода
09:37
Очевидцы сняли странное атмосферное явление под Пермью
09:33
Раскрыты причины кровавой бойни в Днепре
09:32
Забывчивый пассажир оставил в самолете два миллиона
09:16
Последствия страшного ДТП на Волоколамском шоссе попали на видео
09:04
Названы самые грязные моря России
08:54
Как живут Нани Брегвадзе и Вахтанг Кикабидзе
08:53
Законопослушные гуси восхитили Сеть (видео)
08:35
Жертвой дерзкого ограбления на 20 млн стал безработный
08:32
Молодая жена Джигарханяна рассказала о расставании
08:26
Нервничающие из-за С-400 США удивили Эрдогана
08:18
На востоке столицы налетчики пошли на таран машины с деньгами
08:10
Адвокат угрожал полицейским пистолетом
08:02
Огненное ДТП парализовало Волоколамское шоссе в Москве
23:49
В счастье Пугачевой и Галкина засомневались
22:02
На Урале голодающий заключенный потребовал себе гарем
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Как выглядит вблизи 68-летняя Алла Пугачева
В счастье Пугачевой и Галкина засомневались
Пугачеву под конвоем отправили из Юрмалы в Москву
Как живут Нани Брегвадзе и Вахтанг Кикабидзе
Панин о бывшей жене: Я хочу ей дать в рожу!
Галкин бросил Пугачеву с детьми ради ушлой Кудрявцевой
Политика

Трамп отправил черную метку Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Carsten Koall/Getty Images
Слова президента США Дональда Трампа о вмешательстве Украины в американские выборы должны стать "звоночком" для главы государства Петра Порошенко и его окружения. Об этом заявил политолог Денис Петров.
прочитано 1114 раз

По словам эксперта, за словами следует ожидать конкретных действий уже в самое ближайшее время. "Целый ряд должностных лиц Украины, в частности, министр внутренних дел Аваков, не стеснялся просто обзывать нынешнего президента (Трампа. – Прим. Ред.) в совершенно недопустимой манере", – приводит его слова издание "ПолитНавигатор".

ПО ТЕМЕ

Трамп устроил взбучку Украине

Ляшко прошелся по мощному стержню Порошенко

 Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Если дело получит импульс, то политическое руководство Украины могут ждать очень непростые времена, уверен он. При этом Петров полагает, что возможные перестановки в украинском истеблишменте ослабят позиции "ястребов" – сторонников войны в Донбассе. "Нельзя говорить о том, что США заинтересованы в стабилизации ситуации на Донбассе. В то же время нет оснований ожидать крупных военных действий", – резюмировал эксперт.

Напомним, во вторник, 25 июля, президент Дональда Трамп опубликовал в своем микроблоге в социальной сети Twitter сообщение, где заявил, что Киев пытался "по-тихому" саботировать его предвыборную кампанию. "Тихая работа на усиление Клинтон". Так где же расследование, генпрокурор?" – разразился американский лидер гневной речью.


Затем он обрушился на самого генерального прокурора Джефа Сешнса. Президент США обвинил его в недостаточно усердном расследовании нарушений закона его соперницей на президентских выборах от Демократической партии Хиллари Клинтон

Стоит отметить, что две недели назад во время общения с журналистами официальный представитель американского лидера Сара Сандерс заявила, что Демпартия пользовалась помощью украинского посольства для сбора компрометирующей информации на Трампа."Имеет смысл обратить внимание на то, что Национальный комитет Демократической партии координировал сбор информации о политических оппонентах непосредственно с украинским посольством. Это не обвинение, это мера, которую они приняли в официальном порядке", – сказала она.

Автор: Иван Поляков25 июля 2017, 18:53

Политика

Европа разнервничалась из-за новых санкций США
Трамп отправил черную метку Порошенко
Савченко обложила матом Украину (видео)
Чем грозит России отставка Тиллерсона

Шоу-бизнес

Жена Цекало после третьих родов показала фигуру
Директор об опухоли Бориса Моисеева
Шаляпин снова живет с Копенкиной
Агния Дитковските развелась с мужем

Проишествия

Солист "Песняров" получил удар ножом в лицо
Глава 20th Century Fox Russia проткнул себя спицей
Найдена новая жертва сжегшего москвичку афериста
Младенца "накачали" героином сразу после рождения

Lifestyle

Роковая любовь Высоцкого
Знаменитые писатели-кошатники
Рисунок Трампа выставили на торги
Михалков о гомосексуализме и трагедии
Шоу-бизнес

Фадеев посмеялся над полнотой известной певицы

Выступление прославленной дивы не оставило продюсера равнодушным
Шоу-бизнес

Данко усомнился в родстве с особенной дочерью

Певец заподозрил свою жену в измене с миллиардером
Шоу-бизнес

Шепелев довел до слез столкнувшуюся с раком звезду "Дома-2"

Девушка прорыдала несколько часов из-за слов шоумена
Политика

Европа разнервничалась из-за новых санкций США

В Брюсселе готовят свой ответ Вашингтону

Гороскоп

Раскрыт страшный обман Анны Калашниковой
Почему Пельш скрывает проблемы со здоровьем
Муж Ваенги посматривает по сторонам
Астрологический прогноз с 24 по 30 июля 2017 года

Фоторепортажи

Калашникова вышла в свет после потери ребенка
Певица МакSим совсем себя запустила
Куда пропала ведущая Юлия Бордовских
Знаменитости с пышными формами

Спорт

Кличко продался за 6 тысяч долларов
Борьба Фелпса с белой акулой попала на видео
Карпин со скандалом ушел с "Матч ТВ"
Судья спас жизнь футболисту во время матча (видео)

Регионы

Украина продолжает гадить в Крыму
В Подмосковье найден самый длинный в мире слизень
Забывчивый пассажир оставил в самолете два миллиона
На Урале голодающий заключенный потребовал себе гарем
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru