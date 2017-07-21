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Экономика

Запуганный Западом Siemens отвернулся от России

Фото: GLOBAL LOOK press/Maurizio Gambarini
Siemens продолжит уголовное и судебное преследование лиц, виновных в том, что турбины производства германского концерна попали в Крым. Компания прекращает поставки генерирующего оборудования российским партнерам, подконтрольным государству, говорится в официальном заявлении.
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Siemens разрывает лицензионное соглашение с российскими компаниями в области поставки оборудования для электростанций с комбинированным циклом. Концерн также выходит из совместного предприятия "Интеравтоматика" – предполагается, что оно было подрядчиком перевозки турбин в Крым. Это же предприятие, в котором Siemens принадлежит 46%, занимается монтажом турбин на полуострове, передает "Газета.ру".

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Ранее российская компания "Технопромэкспорт" сообщала, что приобрела четыре газопаровые турбины на вторичном рынке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заверил: страной производства машин является Россия. Однако Siemens утверждает, что оборудование, изготовленное для Краснодарского края, попало в Крым незаконно. А теперь предлагает его выкупить и аннулировать контракт на поставку.

Заявление германской компании неспроста появилось именно сейчас. Днем ранее сообщалось, что нефтяной концерн ExxonMobil оштрафован на два миллиона долларов за сделки с "Роснефтью". В Siemens это восприняли как предупреждение и пошли на серьезные меры – невзирая на то, что такой шаг повлечет серьезные убытки. Для нашей страны ситуация может обернуться технологическим отставанием в области энергетики, считает директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

"России будет существенно затруднен доступ – в первую очередь в области энергетики. А сами мы производить за 15 лет нефтяного бума, по большому счету, разучились, привыкли покупать все на Западе. Это грозит тем, на что рассчитывали авторы санкционных пакетов в 2014 году – растущим технологическим отставанием России", – заявил Салин в интервью радиостанции Business FM. В то же время, по мнению эксперта, совсем уходить из России концерн не намерен: помимо электроэнергетических проектов, у него есть и транспортные.

В российском парламенте трагедии из действий Siemens не делают. Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Шатиров уверен, что решение концерн принял под давлением Запада, и это удар по самой компании. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев признал, что шаги Siemens создадут краткосрочные неудобства. Однако Россия, как и в других подобных случаях, воспользуется ситуацией для развития программы импортозамещения.

Автор: Андрей Евлампиев21 июля 2017, 12:45

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