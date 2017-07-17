Евросоюз бросил Украине очередную подачку

Одобренные в Брюсселе торговые преференции Евросоюза для Украины уже назвали "мелкими подачками". Наблюдатели полагают, что таким образом Европа пытается выйти из неловкого положения, в которое она попала после недавнего саммита Украина-ЕС.

Встреча, напомним, закончилась без принятия итоговой декларации, а финальная пресс-конференция была смазана заявлением главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о том, что он сильно проголодался. Общение с журналистами прошло по сокращенной программе, видимо, потому, что участникам саммита нечем было похвастаться.

В целом за последние недели Запад дал четко понять Украине, что ее не ждут ни в ЕС, ни в НАТО. И вот сегодня, 17 июля, видимо, чувствуя вину перед Киевом, Брюссель одобрил новые торговые привилегии для Украины.

Заключаются они в том, что Киеву разрешат без пошли продавать странам ЕС сельскохозяйственную продукцию – ячмень, кукурузу, пшеницу, овес, мед и виноградный сок. Правда, и тут Европа решила уколоть своего партнера и снизила квоты на продажу зерновых. В Совете ЕС надеются, что послабления помогут улучшить экономическую ситуацию на Украине и дать толчок для экономических реформ.

Правда, чтобы получить эти преференции с 1 сентября 2017 года, Украина должна научиться уважать демократические принципы, права человека и основные свободы, а также не останавливаться на пути в борьбе с коррупцией и оргпреступностью, говорится в заявлении Совета ЕС.

Украина и ЕС: Дорогая цена, которую платят за вступление в Евросоюзhttps://t.co/HKW9fFZW2Q

На киевском саммите Украина – ЕС Туск и Юнке... pic.twitter.com/P90unUyqm2 — TOP-NEWS (@infapunva1977) 16 июля 2017 г.

"Видимо, для того, чтобы подсластить пилюлю для Киева после встречи ЕС– Украина, сейчас говорится о введении торговых преференций", – сказал в интервью радио Sputnik политолог и журналист Юрий Светов. Он полагает, что вряд ли преференции дадут резкий толчок развитию украинской экономики.

"Долги у страны огромные, они постоянно растут, и о том, как их возвращать, не говорится. Поэтому приходится закрывать дыры мелкими подачками и делать вид, что есть продвижение к сближению Украины и ЕС по экономической линии", – считает Светов.

В самом Евросоюзе выразили надежду, что сегодняшнее решение Брюсселя позволит экспортировать в ЕС большее количество продуктов. "Это наш долг – поддерживать Украину и укреплять политические и торговые связи, в особенности перед лицом конфликта на ее территории", – отмечается в заявлении Совета ЕС.

По мнению автора проекта – польского евродепутата Ярослава Валенсы, преференции позволят поддержать Киев в проведении реформ, оказать эффективную помощь Украине, укрепить малые и средние предприятия и создать условия для роста товарооборота.