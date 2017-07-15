Лукашенко получил предупреждение за дела с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег украинского лидера Александра Лукашенко о предстоящих учениях Минска и Москвы. Глава альянса считает, что размах маневров будет гораздо больше, чем это было оговорено, а российские военные несут опасность Белоруссии.

Как сообщил генсек, встреча с представителями российского оборонного ведомства была продуктивной и полезной, но доверия нет. В НАТО всерьез опасаются сентябрьских российско-белорусских учений "Запад-2017".

"Судя по имеющемуся опыту предыдущих учений, у нас есть все основания полагать, что будет задействовано гораздо больше военнослужащих, чем официально заявляется сегодня", – отметил Столтенберг, добавив, что российские войска могут нести опасность Белоруссии не меньше, чем западным странам и Украине.

В белорусской части маневров, по данным издания "Белсат", могут участвовать до трех тысяч российских военнослужащих. Чтобы перевести, а затем вернуть их и сопутствующую боевую технику, понадобится более четырех тысяч транспортных вагонов.

Между тем, как считают эксперты Минск не заинтересован в обострении ситуацию в регионе. "Очевидно, что Белоруссия позиционирует себя в качестве донора региональной стабильности и совершенно не заинтересована в том, чтобы потерять этот имидж", - цитирует "Белсат" директора Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсения Савицкого.