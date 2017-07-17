Киев осмеяли за нелепую истерику из-за "Крыма"
По мнению эксперта, украинская власть продолжает существовать "в параллельной реальности". "Они, видимо, полагают, что такими методами, такими шагами они способны изменить ситуацию вокруг Крыма; изменить мнение ряда государств относительно данной проблемы", – сказал Денисов в эфире радио Sputnik.
Эксперт назвал такой подход Киева комичным и противоречащим реальности. "Это способно вызвать только крайне негативную реакцию, поскольку не стоит вмешиваться в дела суверенного государства", – добавил эксперт.
Напомним, ранее украинское посольство в Минске отправило ноту протеста в МИД Белоруссии из-за показала трейлера фильма "Крым" в кинотеатрах столицы республики. В дипмиссии Незалежной подтвердили передачу ноты во внешнеполитическое ведомство Белоруссии. По имеющимся сведениям, это произошло еще на прошлой неделе. Тем не менее ответа с белорусской стороны все еще не последовало.
"Крым" – российская картина в драматическом жанре, повествующая о событиях 2014 года, когда полуостров воссоединился с Россией. Картина снята при поддержке государства, ее бюджет составил около семи миллионов долларов.
Режиссером и продюсером ленты стал известный телеведущий Алексей Пиманов. Сюжет картины рассказывает о любви молодого жителя Севастополя и киевской журналистки, которые знакомятся в Крыму незадолго до государственного переворота на Украине. Ожидается, что в российский и зарубежный прокат фильм выйдет уже этой осенью.
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