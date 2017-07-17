Киев осмеяли за нелепую истерику из-за "Крыма"

Нота протеста Киева в адрес Минска по поводу демонстрации в белорусских кинотеатрах трейлера российского фильма "Крым" способна вызвать лишь негативную реакцию. Такое мнение высказал политолог Денис Денисов.

По мнению эксперта, украинская власть продолжает существовать "в параллельной реальности". "Они, видимо, полагают, что такими методами, такими шагами они способны изменить ситуацию вокруг Крыма; изменить мнение ряда государств относительно данной проблемы", – сказал Денисов в эфире радио Sputnik.

Эксперт назвал такой подход Киева комичным и противоречащим реальности. "Это способно вызвать только крайне негативную реакцию, поскольку не стоит вмешиваться в дела суверенного государства", – добавил эксперт.

Напомним, ранее украинское посольство в Минске отправило ноту протеста в МИД Белоруссии из-за показала трейлера фильма "Крым" в кинотеатрах столицы республики. В дипмиссии Незалежной подтвердили передачу ноты во внешнеполитическое ведомство Белоруссии. По имеющимся сведениям, это произошло еще на прошлой неделе. Тем не менее ответа с белорусской стороны все еще не последовало.





"Крым" – российская картина в драматическом жанре, повествующая о событиях 2014 года, когда полуостров воссоединился с Россией. Картина снята при поддержке государства, ее бюджет составил около семи миллионов долларов.

Режиссером и продюсером ленты стал известный телеведущий Алексей Пиманов. Сюжет картины рассказывает о любви молодого жителя Севастополя и киевской журналистки, которые знакомятся в Крыму незадолго до государственного переворота на Украине. Ожидается, что в российский и зарубежный прокат фильм выйдет уже этой осенью.

