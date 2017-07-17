Киев дал пощечину Минску за фильм о Крыме

Посольство Украины в Минске направило ноту протеста в Министерство иностранных дел Белоруссии. Поводом стал показ трейлера российского фильма "Крым" в кинотеатрах республики.

В украинской дипмиссии уже подтвердили передачу ноты во внешнеполитическое ведомство Белоруссии. По имеющимся сведениям, это произошло еще на прошлой неделе. Тем не менее ответа с белорусской стороны не последовало.

Ранее в кинотеатрах Минска начали демонстрировать трейлер российской драмы "Крым", повествующей о событиях трехлетней давности. Картина снята при поддержке государства. Ожидается, что в российский и зарубежный прокат фильм выйдет уже этой осенью.





Статус Крымского полуострова уже неоднократно становился причиной разногласий между Киевом и Минском. Так, в марте этого года украинский Нацсовет по телевидению и радиовещанию пригрозил запретить вещание на территории страны телеканала "Беларусь 24" из-за демонстрации в эфире карты Незалежной без Крыма.

Как заявили в Нацсовете, такая редакционная политика может говорить о "поддержке каналом агрессивных действий России в отношении Украины". В ведомстве пообещали исполнить угрозу в случае повторной демонстрации территории страны без полуострова.

Впрочем, в самой Незалежной регулярно публикуются карты страны без Крыма. Так, в январе этого года стало известно, что в магазинах Харькова продавались детские развивающие карты "Страны+Флаги+Столицы", на которых полуостров представлен как часть России. На упаковке указано, что пособие предназначается для детей от шести месяцев и развивает у них зрительную память и знание географии. При этом в типографии, которая его выпускает, позднее заявили, что такая карта появилась в результате ошибки дизайнера.



