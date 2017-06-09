Скандал с Трампом подкосил курс доллара

Эксперты уверены, что в ближайшем будущем курс доллара пойдет вниз. Это будет связано с показаниями экс-главы ФБР Джеймса Коми против президента США Дональда Трампа.

Аналитик Михаил Мащенко заявил, что инвесторы до сих пор обрабатывают различные сведения, поступившие к ним 8 июня 2017 года. "Четверг был крайне богатый на инфоповоды день", – отметил он. Самым важным из них он считает разгоревшийся скандал между Коми и Трампом, передает "Российская Газета".

По словам эксперта, валютный рынок не был заинтересован в сведениях Коми как таковых, так как никто не ожидал принципиально новых разоблачений главы государства. "Гораздо важнее – последуют ли какие-то более серьезные последствия для президента США? В связи с этим рынки будут внимательно читать заголовки газет в ближайшее время, ведь начало новых слухов об импичменте может серьезно подкосить курс доллара и рубля", – пояснил Михаил Мащенко.

Между тем аналитики ЕЦБ опубликовали пресс-релиз, в котором сообщается о превышении темпов роста экономики Еврозоны. При этом глобальные риски, по словам эксперта, сохраняются, но являются сбалансированными. Эта информация спровоцирует рост евро по отношению к рублю и доллару.

Поддержку рублю сейчас оказывают экспортеры, которые выплачивают дивиденды акционерам, однако вскоре этот период подойдет к концу. Также на курсе национальной валюты негативно скажется сужение дифференциала ставок ЦБ-ФРС на следующей неделе, в результате чего ряд инвестиционных стратегий в нашей стране окажется невыгодным.

На фоне очередного Трамп-скандала упал доллар и фондовый рынок США, инвесторы предпочли растущие в цене золото, йену и биткоин #news #market — Invest Express Inc (@Inv_Exp_Inc) 18 мая 2017 г.

Отметим, что к завершению текущей торговой недели доллар будет стоить 57 рублей, а евро – 64 рубля. Тем не менее, вскоре после этого котировки подскочат до 57,50 и 64,50 рубля соответственно.