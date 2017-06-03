Сбербанк сообщил о массовых атаках

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил о массовых атаках, которым подвергаются клиенты финансовой организации. По его словам, в неделю от действий мошенников страдают порядка 5,5 тысячи человек.

По словам Кузнецова, преступники используют социальную инженерию. По его словам, для решения этой проблемы необходимо внести изменения в законодательство. "Мы почему-то стесняемся говорить о том, что у нас недостаточно сил правоприменения и правохранения для того, чтобы противодействовать угрозам", – цитирует специалиста газета "Известия".