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В Подмосковье молдаванку поймали за истязание детей гречкой

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Turusov
Уроженка Молдовы, проживающая в подмосковной Электростали, задержана по подозрению в жестоком обращении с детьми. По данным следствия, 31-летняя женщина избивала свою дочь металлической пряжкой от ремня и заставляла ее вместе с братом стоять на рассыпанной гречке.
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Подозреваемая уже несколько лет живет в Электростали без прописки, передает "Московский комсомолец". Официально женщина не трудоустроена. Отметим, что она вела сомнительный ночной образ жизни, несмотря на наличие двух малолетних детей.

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Ответственность за воспитание 7-летнего сына молдаванка возложила на свою 11-летнюю дочь. Старшего ребенка женщина воспитывала с помощью телесных наказаний: она избивала ее металлической пряжкой от ремня, а также иногда неожиданно кидала в нее тарелки.

Также женщина применяла специфический способ наказания обоих детей: она заставляла их стоять босыми ногами на рассыпанной на полу гречке. В таких условиях дети должны были проводить около 15 минут.

Отметим, что оба ребенка жительницы Электростали рождены от разных отцов. Ее дети долгое время скрывали материнские методы воспитания. Одна из сотрудниц школы, в которой училась девочка, в марте 2017 года обнаружила на ней синяки, после чего дочь истязательницы расплакалась и рассказала о домашних побоях.

Старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России Елена Фокина рассказала, что в отношении молдаванки решается вопрос об избрании меры пресечения и заключении ее под стражу. Женщина признала вину, объяснив свои действия системой воспитания. Ее детей поместили в один из социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних.

Автор: Константин Улюкаев17 мая 2017, 16:42

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