Володин: Американский бизнес заинтересован в сотрудничестве с Россией

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на большое число американских бизнесменов, приехавших на Петербургский международный экономический форум. Американский бизнес заинтересован в сотрудничестве с Россией, заявил председатель нижней палаты парламента.

"Надо обязательно обратить внимание на то, что очень большое количество американских бизнесменов приехало. Это отличительная черта сегодняшнего форума, я думаю, что все с этим согласятся", – сказал Володин.

Он отметил, что представительность американской делегации связана не со сменой администрации в США, а с тем, что бизнес "идет туда, где есть прибыль, где есть интерес".

Ранее, выступая на пленарном заседании питерского форума, президент России Владимир Путин попросил американских бизнесменов поспособствовать восстановлению конструктивного диалога Москвы и Вашингтона.

По словам Путина, отношения между Россией и США находятся на самом низком уровне со времен холодной войны. "Помогите нам восстановить диалог, окажите помощь Трампу и его администрации", – сказал глава государства.

Как отметил Владимир Путин, тот фундамент взаимоотношений, который создавался Москвой и Вашингтоном последние несколько десятков лет, оказался в итоге разрушен. По мнению президента, только прочные торговые связи между двумя странами защитят двусторонние отношения от "колебаний политической конъюнктуры".





Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – ежегодное деловое мероприятие. С 1997 года он является ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов. В этом году форум проходит с 1 по 3 июня.