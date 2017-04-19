Россияне смогут покупать на AliExpress в кредит

Китайская торговая онлайн-площадка AliExpress разрешит жителям России покупать товары в рассрочку или в кредит. Возможность платить за товары частями появится, по предварительным данным, с 24 апреля.

Россия станет первым рынком, где компания AliExpress, входящая в Alibaba Group, разрешит покупки в кредит. Данная возможность изначально будет распространяться только на товары российских продавцов в разделе "Молл".

Однако компания обещает в течение двух-трех месяцев расширить предоставление кредита на весь ассортимент AliExpress. Отмечается, что кредит будет распространяться на товары стоимостью от трех тысяч рублей.

В рассрочку же можно будет купить технику, в том числе телефоны, ноутбуки и аксессуары. Так, например, на первом этапе покупателям предложат приобрести в рассрочку смартфоны Apple iPhone 7, Samsung Galaxy S7 и S7 Edge, а также ноутбуки Asus и аксессуары Beats, передает ТАСС.

В AliExpress отметили, что Россия является одним из приоритетных рынков для компании. "В AliExpress верят в будущее безналичных платежей в России и работают над решениями, которые сделают товары, представленные на площадке, более доступными для широкого круга потребителей", – сообщили в компании.