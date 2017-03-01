Программу маткапитала хотят продлить на пять лет

Глава Министерства труда Максим Тополин рассказал о возможном продлении программы материнского капитала до 2023 года. По его словам, ведомство выносило этот вопрос на обсуждение в правительстве.

"Есть несколько поручений. Сейчас это все прорабатывается", – цитирует министра сайт "Комсомольская правда". Напомним, программа должна завершиться в 2018 году.

