Программу маткапитала хотят продлить на пять лет

Глава Министерства труда Максим Тополин рассказал о возможном продлении программы материнского капитала до 2023 года. По его словам, ведомство выносило этот вопрос на обсуждение в правительстве.
"Есть несколько поручений. Сейчас это все прорабатывается", – цитирует министра сайт "Комсомольская правда". Напомним, программа должна завершиться в 2018 году.
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