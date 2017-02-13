Киев подготовил новую кляузу на Москву
Украина потребовала от ВТО разобраться в деле об ограничениях транзита через территорию России в Казахстан и Киргизию. Официальный Киев направил во Всемирную торговую организацию требование о создании группы экспертов по этому вопросу, говорится в сообщении украинского Минэкономразвития.
"Мы глубоко убеждены, что торговая агрессия Российской Федерации, в том числе неправомерные действия по ограничению транзита (а де факто почти полный запрет) с Украины в третьи страны должны получить объективную оценку экспертов ВТО и, безусловно, должны быть отменены", – цитирует замминистра, торгового представителя Украины Наталью Никольскую "Интерфакс".
По оценкам специалистов, около 79% экспортных поставок с Украины в Казахстан и 95% в Киргизию пострадали от ограничений и частичного запрета со стороны России. Потери экспорта в эти страны за минувший год в Минэкономразвития оценили более чем в 400 миллионов долларов.
Напомним, что это второй иск Украины к России. Впервые Киев предъявил претензии в октябре 2015 года. Они касались ограничений, якобы необоснованно введенных Москвой на поставки вагонов и стрелочных переводов с ряда украинских предприятий.
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