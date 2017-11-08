Госдума уравняла МРОТ с прожиточным минимумом

Нижняя палата парламента в среду, 8 ноября, приняла в первом чтении проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до величины прожиточного минимума трудоспособного населения. За нормативно-правовой акт депутаты проголосовали единогласно.

Документ предполагает поэтапное увеличение МРОТ в 2018 и 2019 годах. В соответствии с проектом закона, с 1 января следующего года минимальный размер оплаты труда установится на уровне 85% от прожиточного минимума трудоспособного населения. А с января 2019-го – в полном размере прожиточного минимума за второй квартал года, который предшествует установлению МРОТ.

Как отметил первый заместитель руководителя думской фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности Андрей Исаев, второй квартал выбран потому, что в третьем, как правило, происходит небольшое снижение прожиточного минимума. Это связано с уменьшением цены на продукцию сельхозпроизводителей. "Второй квартал в этом отношении наиболее показателен", – подчеркнул парламентарий.

О необходимости уравнять МРОТ и прожиточный минимум ранее заявил президент России Владимир Путин. "Мы последовательно спорили с финансово-экономическим блоком правительства о необходимости повышения... Точку в этом споре поставил президент, и сегодня мы законодательно оформляем принятое решение", – добавил первый зампред фракции "ЕР".





При этом может возникнуть ситуация, когда в условиях снижающейся инфляции прожиточный минимум уменьшится по отношению к прошлогодним показателям. В таком случае минимальный размер оплаты труда снижаться не будет.

Между тем в Министерстве финансов уже учли предлагаемые в законопроекте изменения при составлении федерального бюджета на ближайшие годы. В правительстве рассчитали, что на повышение уровня МРОТ потребуется около 17 миллиардов рублей из бюджета Федерации в следующем году, в 2019-м – 28,8. В 2020-м допрасходов не потребуется.

По словам заместителя министра труда и соцзащиты России Любови Ельцовой, треть расходов федеральной казны вернется в бюджетную систему в качестве страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также подоходного налога с физлиц.





При этом в нижней палате парламента опровергли опасения по поводу роста штрафов после повышения МРОТ. Наоборот, это окажет положительное влияние на социальную сферу. Именно на основе показателей минимального размера оплаты труда рассчитываются суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности, родам и уходу за ребенком.



Напомним, в третьем квартале 2017 года величина прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по России составила 11 160 рублей.

