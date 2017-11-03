Москва и Киев шагнули навстречу друг другу
О том, что ситуация с продлением летной годности самолетов Ан-124-100 "Руслан" может разрешиться, сообщили источники в авиаотрасли. По их словам, и Москва, и Киев заинтересованы в достижении договоренностей, однако пока ситуация осложняется сложными отношениями между странами, сообщает газета "Коммерсантъ".
В любом случае российская грузовая авиакомпания "Волга-Днепр" и украинское государственное предприятие (ГП) "Антонов" сделали шаг друг другу навстречу в виде закрытых переговоров. "Пока есть понимание о стоимости услуг и месте проведения работ: бригада украинского предприятия займется ими на заводе “Авиастар-СП” в Ульяновске", – сообщил собеседник издания.
Впрочем, пока факт переговоров официально не подтвержден. Так, в Объединенной авиастроительной корпорации и Росавиации отказались от комментариев по данному поводу. В Минпромторге сообщили, что не владеют информацией о возобновлении сотрудничества Москвы и Киева в авиаотрасли. Предположительно, по итогам переговоров украинское ГП "Антонов" может согласиться продлить летную годность самолетов российской компании "Волга-Днепр" в Ульяновске в обмен на документацию, необходимую для продления ресурса самолетов Ил-76.
Напомним, ранее у российской компании "Волга-Днепр" возникли серьезные трудности с продлением летной годности Ан-124–100 "Руслан" – крупнейшего в мире грузового гражданского самолета. В парке перевозчика 12 таких лайнеров, они выполняют чартерные грузовые перевозки.
Трудность заключается в том, что сертификат на эту модель самолета принадлежит украинской компании "Антонов". Согласно условиям документа, через каждые четыре тысячи летных часов должна проводиться процедура оценки летной годности лайнера.
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