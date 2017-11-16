Когда Украина отдаст России "долг Януковича"

Россия готова принять вместо долга Украины в три миллиарда долларов ценные бумаги другой страны на такую же сумму. Об этом заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак, но в Киеве вряд ли будут рады такому развитию событий.

Компромисс по долгу Украины на три миллиарда так и не найден, но в Минфине полагают, что проблему можно решит в случае, если другая страна выкупит его у России деньгами или своими ценными бумагами.

Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в Киеве не будут рады такому развитию событий.

"Украина не хочет отдавать долг, и прекрасно понимает, что она может это делать по политическим мотивам, будучи должна именно России, а не кому-то другому. Не отдавая этот долг России, Украина может спекулировать, а если это будет другой субъект, то эта спекуляция не удастся", – сказал эксперт.

Суверенные еврооблигации Украины были размещены в пользу России на нерыночных условиях со ставкой купона 5% годовых в конце 2013 года еще при президенте Януковиче. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям.

Высокий суд Лондона в июле обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций, а также штрафные проценты. Они, кстати, немалые – около 700 тысяч долларов в день. Украина подала апелляцию на это решение, первые слушания пройдут в январе 2018 года. При этом еще в сентябре Киеву пришлось возместить Москве часть судебных издержек.

В конце октября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва намерена добиться возврата украинского долга в три миллиарда долларов в полном объеме.