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Политика

Суд Лондона отправил Киев в нокдаун

Фото: GLOBAL LOOK press
Дело о трехмиллиардном суверенном долге Украины перед Россией будет рассмотрено в ускоренном порядке. В Высоком суде Лондона проигнорировали протесты Киева, который требовал изучить "политическую подоплеку" поданного Москвой иска.
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Все возражения Украины по иску России отклонены. Решение зачитал 29 марта судья Уильям Блэр. Киев всеми силами пытался затянуть процесс, утверждая, что кредит в размере трех миллиардов долларов был "инструментом политического давления".

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"Доверительный управляющий имеет право на ускоренное рассмотрение дела", – заявил Блэр. Таким образом, суд поддержал позицию России. Украинская сторона, в свою очередь, подала апелляцию на решение Высокого суда Лондона, сообщил юрист компании Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, которая представляет интересы ответчика. Ее рассмотрение, по данным экспертов, может занять от шести до девяти месяцев.

Но, по словам министра финансов Александра Данилюка, Украина отступать не намерена.

"Сегодняшнее решение – это первый этап. Украина получила разрешение судьи на апелляцию. На следующем заседании, которое будет не ранее конца апреля, украинская сторона продолжит отстаивать свою позицию и защищать государственные интересы", – цитирует Данилюка ТАСС.

Россия обратилась с иском о взыскании с Украины долга в Высокий суд Лондона  в феврале прошлого года. А на конец 2015-го задолженность составляла три миллиарда плюс 75 миллионов долларов невыплаченных процентов. Каждый день просрочки обойдется Киеву еще в 700 тысяч долларов.

Трехмиллиардный кредит Киев получил по договоренности российского лидера Владимира Путина с бывшим тогда президентом Украины Виктором Януковичем. Соглашение подразумевало предоставление 15 миллиардов долларов через размещение украинских ценных бумаг. Долг был оформлен в виде еврооблигаций по английскому праву. Облигации на три миллиарда были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией за счет средств Фонда национального благосостояния.

После госпереворота новые украинские власти ввели мораторий на выплаты Москве. Бывший тогда премьером Арсений Яценюк мотивировал это тем, что Россия отказалась подписать соглашение о реструктуризации долга наравне с частными кредиторами. Киев надеялся на поддержку со стороны Международного валютного фонда. Однако МВФ его разочаровал: совет директоров финансовой организации признал статус долга Украины перед Россией суверенным – то есть обязательства по его выплате несет государство-заемщик.

Автор: Игорь Силецкий29 марта 2017, 14:37

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