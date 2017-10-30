Обнищавший Киев заставят вернуть 3 миллиарда

Москва намерена добиться возврата украинского долга в три миллиарда долларов в полном объеме. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

По словам главы ведомства, у Москвы есть все основания, чтобы рассчитывать на возврат долга. "Основное условие – это то, что мы должны вернуть с Украины в полном объеме долг, это три миллиарда долларов. И наши условия должны быть лучше, чем у коммерческих кредиторов", – сказал глава Минфина в интервью телеканалу "Россия 1".

Силуанов сослался на решение Высокого суда Лондона, который обязал Киев выплатить Москве причитающуюся ей сумму. Министр подчеркнул, что в начале следующего года будет рассматриваться апелляционная инстанция. "Уверен, что будут приняты объективные решения, и у нас появятся все основания для того, чтобы истребовать с нашего соседа выполнение своих обязательств", – добавил руководитель Министерства финансов.

Вместе с тем в долговом споре Москвы и Киева появились посредники. По словам замглавы Минфина Сергея Сторчака, прямого общения с Украиной нет. "Есть коллеги, через которых мы обсуждаем не только судебные варианты", – отметил чиновник.





Напомним, что Киев имеет просроченное долговое обязательство перед Москвой. В декабре 2013 года при президенте Викторе Януковиче Россия предоставила Украине кредит в размере трех миллиардов долларов. Деньги были выделены посредством выкупа еврооблигаций. Однако после государственного переворота новые украинские власти отказались признавать долговые обязательства.

Москва подала иск в Высокий суд Лондона, где объявили, что дело будет рассмотрено в ускоренном порядке. В российском Минфине расценили это решение как обязывающее выплатить долг. Украина подала апелляцию – первые слушания пройдут в январе 2018 года. При этом еще в сентябре Киеву пришлось возместить Москве часть судебных издержек.