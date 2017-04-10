Украина ведет себя как алкоголик в завязке

Украина считает время, прожитое без газа из России. По оперативным данным "Укртрансгаза", "завязка" длится уже 500 дней. Впрочем, с западной границы Киев качает то же самое российское голубое топливо – только платит за него больше.

"Нафтогаз Украины" не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом" с 26 ноября 2015 года. При этом Киев ведет себя по примеру завязавшего алкоголика или бывшего наркомана, отсчитывая дни и едва ли не часы и минуты, проведенные без энергоносителей, доставленных напрямую из России.

Как подсчитали в "Укртрансгазе", на 8 апреля 2017 года голубое топливо поступает из стран Евросоюза в объеме 15,756 миллионов кубометров в сутки. При этом Словакия поставляет 9,995 миллиона, Венгрия – 3,303 миллиона и Польша – 2,458 миллиона кубометров. В целом за 1—8 апреля импорт составил 123,6 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа. По состоянию на 8 апреля в этих хранилищах находилось 8307,11 миллиона кубометров газа – на 1,1% больше, чем 30 марта. За 1—8 апреля закачка превысила отбор на 89,15 миллиона.

Приводятся данные и о добыче голубого топлива на Украине. За тот же отчетный период она составила 455,6 миллиона кубометров. А транзитом прошло газа через украинскую территорию за неделю около 2 миллиардов кубов, сообщает "Интерфакс".

Накануне стало известно, что Киеву не хватает газа даже для обеспечения граждан. Как сообщили в "Нафтогазе", ведомство готовится к увеличению добычи на 0,5 миллиарда кубометров. В то же время, подчеркивается, что и этого количества не хватит для обеспечения населения. Предприятие ждет кредит на 500 миллионов долларов от международных банков, деньги пойдут на закупку газа. При этом для украинцев собираются ввести абонентскую плату за пользование газом – ежемесячную, независимо от объема потребления.