Россиян предупредили о росте цен на рыбу
Эксперты предрекают рост цен на рыбу и рыбопродукты минимум на 10%, если предложение, выдвинутое двумя ведомствами, найдет поддержку у законодателей. Известно, что Министерство сельского хозяйства предложило повысить налоговые ставки для 21 объекта промысла в Дальневосточном бассейне и шести в Северном.
В частности, право на вылов дальневосточной горбуши подорожает с трех с половиной до 11 тысяч рублей за тонну, сельди – с 400 до двух тысяч рублей, а северной креветки – в девять раз, с трех до 27 тысяч.
По замыслу Минсельхоза, поправки в Налоговый кодекс должны вступить в силу с января 2020 года, однако предусмотрен трехлетний переходный период до 2022 года, в ходе которого добытчики будут платить только половину от нового сбора, пишет "Московский Комсомолец".
Между тем государство продолжит оказывать поддержку рыбоводческим хозяйствам, а в некоторых регионах по-прежнему будут реализовываться социальные программы "Доступная рыба".
С 1 октября вводится запрет на промышленную добычу омуля на Байкале #рыболовство #Минсельхоз #омуль https://t.co/bhK7yVhNVv pic.twitter.com/dDUvxxPTzW— Минсельхоз России (@mcx_rf) 25 сентября 2017 г.
В 2016 году российские рыбаки выловили 4,7 миллиона тонн рыбы, крабов, кальмаров и креветок. В Росрыболовстве прогнозируют, что в 2017 году побить прошлогодний показатель не получится из-за ожидаемого снижения добычи лососевых.
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