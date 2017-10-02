Россиян предупредили о росте цен на рыбу

В России может подорожать рыба. Минсельхоз и Росрыболовство хотят изменить Налоговый кодекс, повысив ставки сбора за вылов рыбы и других водных биологических ресурсов.

Эксперты предрекают рост цен на рыбу и рыбопродукты минимум на 10%, если предложение, выдвинутое двумя ведомствами, найдет поддержку у законодателей. Известно, что Министерство сельского хозяйства предложило повысить налоговые ставки для 21 объекта промысла в Дальневосточном бассейне и шести в Северном.

В частности, право на вылов дальневосточной горбуши подорожает с трех с половиной до 11 тысяч рублей за тонну, сельди – с 400 до двух тысяч рублей, а северной креветки – в девять раз, с трех до 27 тысяч.

По замыслу Минсельхоза, поправки в Налоговый кодекс должны вступить в силу с января 2020 года, однако предусмотрен трехлетний переходный период до 2022 года, в ходе которого добытчики будут платить только половину от нового сбора, пишет "Московский Комсомолец".

Между тем государство продолжит оказывать поддержку рыбоводческим хозяйствам, а в некоторых регионах по-прежнему будут реализовываться социальные программы "Доступная рыба".

В 2016 году российские рыбаки выловили 4,7 миллиона тонн рыбы, крабов, кальмаров и креветок. В Росрыболовстве прогнозируют, что в 2017 году побить прошлогодний показатель не получится из-за ожидаемого снижения добычи лососевых.