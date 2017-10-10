Газовый бунт назло России влетит Польше в копеечку

Отказ от российского газа влетит Польше в копеечку. Тем не менее правительство страны ставит целью отказаться от поставок из России в 2022 году. Варшава намерена перейти на дорогой сжиженный газ (СПГ) из Катара и США.

Ультраконсервативное правительство Польши не намерено продлевать контракт с "Газпромом" после 2022 года. По соглашению с российским концерном, которое будет действовать еще пять лет, страна получает десять миллиардов кубометров газа в год (80% от общего объема потребляемого страной голубого топлива). Он поступает в Польшу по газопроводу "Ямал" протяженностью четыре тысячи километров.

Главную роль в новой энергетической стратегии Польши играет газовый терминал в Свиноуйсьце. На крупнейший в Центральной Европе "приемник" поставляется СПГ из Катара, Норвегии и США, пишет французская Les Echos. По контракту с Катаром, который рассчитан до 2034-го, Польша будет получать 2,7 миллиарда кубометров газа в год. Кроме того, недавно состоялась первая поставка СПГ из США.

Также Польская нефтяная и газовая компания планирует построить газопровод, по которому через Данию будет поставляться газ из Норвегии. Таким образом, страна сможет получать до десяти миллиардов кубометров газа в год. Как заявил представитель компании Мариуш Кавник, норвежский коридор позволит Польше стать полностью независимой от России.

Однако, как отмечает издание, такая независимость обойдется Варшаве недешево. Только на строительство газового терминала в Свиноуйсьце потрачено более одного миллиарда евро. А стоимость СПГ, который будет поступать сюда, значительно выше, чем по контрактам с "Газпромом".

Правительство перспектива таких переплат, судя по всему, не волнует – по заявлениям политиков, они твердо решили избавиться от "газового оружия" Москвы. Варшава кивает на Киев, но забывает о том, что наживается на украинцах, перепродавая им по завышенной цене тот самый российский газ.