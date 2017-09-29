Вороватых украинцев унизили в Польше

Владелец супермаркета в польском Барлинеке ввел тотальную проверку украинцев из-за массовых краж в своем магазине. Как утверждает возмущенный бизнесмен, гражданин Украины украл у него две сумки с продуктами.

Предприниматель решил покончить раз и навсегда с покупателями, которые воруют у него продукты: он повесил на двери магазина табличку-предупреждение на украинском языке: "Каждый гражданин Украины, прошедший кассу, будет проверен".

Сообщение дублируется на польском языке. Это нововведение обнаружили сотрудники Центра мониторинга расистского и ксенофобского поведения. О ситуации в срочном порядке проинформировали прокуратуру, омбудсмена и посольство Украины в Польше, пишет Life.ru.

Владельцу магазина пришлось снять предупреждающую табличку. "Она висела сутки, но ее уже сняли. Я сказал сделать ее под влиянием импульса, слишком быстро. Искренне извиняюсь перед всеми, кто чувствует себя оскорбленным", – сказал бизнесмен.

Взаимоотношения поляков с украинцами трудно назвать дружескими. Трения между двумя народами возникают в том числе из-за неконтролируемого потока украинских нелегалов. После введения безвизового режима со странами Евросоюза граждане Незалежной ринулись в западном направлении в поисках работы.

Недавно в польской столице произошел курьезный случай: молодого украинца посадили на цепь и заставили работать. Сделали это из-за того, что гражданин соседней страны изуродовал своими рисунками один из трамваев в Варшаве.