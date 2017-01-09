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AliExpress станет дешевле для россиян
На данный момент Монголия рассматривает возможность сотрудничества с российской компанией, сообщает Life.ru. По мнению экспертов, отношения между странами экономически могут быть очень выгодны.
Благодаря повышению интенсивности авиасообщения между Монголией и Россией может упроститься импорт товаров из Китая. В настоящее время Улан-Батор удален от крупных торговых путей, однако строительство аэропорта изменит ситуацию.
Как поясняют эксперты, за счет транзита и возможности складировать продукцию из Поднебесной в Монголии сокращается и время доставки, и стоимость. Логично предположить, что сотрудничество с "Роснефтью" позволит увеличит поставки товаров из китайских интернет-магазинов. Соответственно, продукцию с таких известных сайтов, как Alibaba, AliExpress и SheIn, можно будет приобрести по более низким ценам. По информации издания, на данный момент затраты на доставку товаров из магазина Alibaba составляют до 20% от их стоимости.
Отметим, что в разгар экономического кризиса, в 2016 году, китайские интернет-магазины с весьма демократичными ценами пользовались повышенным спросом у россиян. С помощью этих интернет-ресурсов они заказывали электронику, товары для дома и одежду.
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