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Греф публично поспорил с Чубайсом

Анатолий Чубайс и Герман Греф. Фото: Дни.Ру
Президент Сбербанка Герман Греф вступил в полемику с главой "Роснано" Анатолием Чубайсом. Темой их дискуссии стало развитие альтернативной энергетики в России.
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По мнению Анатолия Чубайса, в ближайшее время в стране возникнет сектор возобновляемой электроэнергетики. При этом он отметил, что Россия достигла многого в этой сфере уже сейчас, в частности, в развитии солнечной энергетики. Такую позицию он высказал на Гайдаровском форуме в Москве, сообщает агентство "Интерфакс".

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"За 15 лет произведены изменения в нормативно-правовые акты для запуска стартапа возобновляемой электроэнергетики", – заявил глава "Роснано". "Солнечная энергетика в России состоялась. По ветру еще нет, но есть предпосылки, и через год рассчитываю сказать, что ветряная энергетика также состоялась", – отметил он.

"Я пока не вижу у нас ни "солнца" (солнечной энергетики. – Прим. ред.), ни "ветра". Вы сказали, что это состоявшийся факт. Наверное, мы тоже это скоро увидим", – ответил ему Герман Греф. Он отметил, что стандартные источники энергии на данный момент более выгодны.

"Я просто не вижу ни одного шанса в ближайшие десять лет, что у нас какое-то "солнце" появится или "ветер". В карманах – может быть, но не в электроэнергетике"

Анатолий Чубайс в свою очередь назвал своего оппонента "ортодоксом и ретроградом". "Вот вы увидели классический образ консерватора-айтишника в лице Грефа, который отвергает прогресс в его важнейших компонентах", – пошутил президент "Роснано".

Также Анатолий Чубайс отметил, что "в России 90% специалистов не понимают" предназначения альтернативной электроэнергетики. Он считает, что в ближайшее время стоимость таких источников сравняется с традиционными методами генерации. При этом чиновник подчеркнул, что развивать отрасль необходимо уже сейчас.

"Потенциал технологического апгрейда "солнца" на порядок выше, чем традиционной тепловой энергетики"

Напомним, это не первый публичный конфликт между главами "Роснано" и Сбербанка. В марте 2006 года Герман Греф в шутку заявил о готовности вручить своему оппоненту Нобелевскую премию, если тот докажет свои слова об отсутствии влияния индексации тарифов на электроэнергию на уровень инфляции.

Автор: Константин Улюкаев13 января 2017, 18:34

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