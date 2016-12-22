ЖКХ в 2017 году ждут большие изменения

Уходящий год добавил финансовой нагрузки и путаницы в квитанциях для жильцов многоэтажек. Наступающий год имеет все шансы стать не менее запоминающимся в этом отношении.

С наступающего года ЖКХ ждут большие изменения. С 1 января 2017 года в платежках не появится обещанная ранее новая строка – плата за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. Сейчас эти расходы находятся в графе "содержание и ремонт жилого помещения".

Дело в том, что когда плата за вывоз мусора уходит в отдельную строку, плата за содержание жилого помещения должна уменьшиться на эту величину. Однако на деле этого не происходит. Так что можно сказать, что на этот раз россиянам повезло. Госдума приняла решение о переносе срока перехода к нововведению на январь 2019 года, сообщает "Московский Комсомолец".

Не состоится и анонсированный с 1 января ввод государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ), разработанной по поручению президента России Владимира Путина. С помощью этого информационного ресурса можно получить информацию о стоимости услуг, своей задолженности и заплатить за квартиру.

Если управляющая компания не зарегистрируется в ГИС ЖКХ, ее оштрафуют на 100 тысяч рублей. Если этого не сделает ТСЖ – ему грозит штраф в 30 тысяч рублей. Но на конец декабря в системе зарегистрировано только 60% ТСЖ и 70% управляющих компаний. В итоге власти были вынуждены признать работу системы недостаточно отлаженной. Таким образом, срок обязательности размещения информации в системе перенесли на 1 июля 2017 года.

С нового года объектами недвижимости станут машиноместа. Сюда попадают подземные гаражи в новостройках. Следовательно, платить за них коммуналку их владельцам придется так же, как за жилье.

Также с 1 января увеличивается повышающий коэффициент до значения 1,5 при расчете платы за коммунальные услуги для жильцов, которые еще не установили дома индивидуальные приборы учета. Так что, если в квартире нет счетчика на воду, то сумма оплаты этой услуги поднимется на 50%. Аналогичная ситуация с приборами учета на газ и электричество.