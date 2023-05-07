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Воскресенье 7 мая

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"Гонения и репрессии": Башмет объяснил страх артистов ехать в Россию

"Гонения и репрессии": Башмет объяснил страх артистов ехать в Россию
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В Ярославле продолжается XY Международный музыкальный фестиваль под руководством Юрия Башмета. Он проводит его каждый год, несмотря ни на какие внешние обстоятельства, запреты и преграды. О том, насколько легко сегодня приглашать участников из разных стран, маэстро спросил корреспондент "Дни.ру".

"Приглашать музыкантов не стало сложнее, – говорит Юрий Абрмович. – Мы даже с украинскими и европейскими артистами вели переговоры и они с удовольствием откликаются. Другое дело, что многих из них волнует возврат на родину, за это они боятся. Ведь здесь мы гарантируем их полную безопасность, а когда они приедут к себе домой, то там могут начаться гонения и репрессии за то, что были и выступали в России".

Среди звезд фестиваля этого года – знаменитая пианистка Елизавета Леонская. Та самая, которая в 1978 года, находясь на гастролях в Вене, заявила, что решила не возвращаться в СССР, которой Бродский посвящал стихи и которая последней видела его живым. Она не побоялась приехать в Россию. И это при том, что прямых рейсов в Россиию из Австрии нет давно. "Тот, кто очень хочет выступить у нас, летит из Европы по 17 часов с пересадками", – уверен Башмет.

Сегодня в мире идет мощное гонение на русскую культуру. Но Башмет уверен, что зеркально отвечать на это нельзя. "Если запрещают музыку Чайковского, это не значит, что нам в ответ надо запретить музыку Шопена, Баха или Бетховена, – говорит маэстро. – Это явление дешевое и временное, оно пройдет. Ведь те дураки, кто запрещает музыку, обедняют свою же душу, запирают ее на замок, сажают в тюрьму. Ведь Бах же не знал, что когда-то будет Гитлер. Но Гитлер ушел, а Бах остался".

7 мая 2023, 18:15
Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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Фото: пресс-служба
Юрий Башмет. Фото: пресс-служба
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Фото: Феликс Грозданов
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