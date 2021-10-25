"Я не знаю, как их воспитывать!": нарушение правил сыном Мерзликина попало на видео

Прославленный альтист и дирижер Юрий Башмет уже много лет несет культуру в провинцию. Он считает, что удаленность от Москвы не должна мешать людям слушать хорошую музыку, видеть качественные спектакли, встречаться с лучшими музыкальными, драматургическими и поэтическими произведениями. Именно поэтому он регулярно проводит авторские фестивали в Сочи, Ярославле и Челябинске. На Южный Урал маэстро привозит звезд уже в четвертый раз. Открыло же фестиваль этого года музыкально-литературное действо по поэме Сергея Есенина "Черный человек" с камерным ансамблем "Солисты Москвы" и актером Андреем Мерзликиным. Корреспондент "Дни.ру" встретился с ним за кулисами.

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