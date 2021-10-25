"Я не знаю, как их воспитывать!": нарушение правил сыном Мерзликина попало на видео

Андрей Мерзликин – многодетный отец. У него есть 14-летний сын Федор, 13-летняя дочь Серафима, 11-летняя дочь Евдокия и 5-летний сын Макар. Но как он прививает им хороший вкус?
"Я не знаю, как их воспитывать, – вздыхает артист. – Это мы других людей со сцены воспитываем, а наши собственные дети кого-то там смотрят, слушают. Поэтому я просто стараюсь думать о том, кто в моем окружении, кто влияет на моих детей. Потому что нас, родителей, в подростковом возрасте они уже не слушают! Мол, мы такие занудливые, говорим правильно..."
Мерзликин старается показывать отпрыскам лучшие образцы искусства. "Редко, но беру их куда-то, где сам работаю, – пояснил актер. – Просто хочу, чтобы они поняли, чем я занимаюсь, что мне дорого, что это за профессия. Например, посмотрели какой-то спектакль – какое-то зерно в них упало. Дети у меня достаточно мыслящие люди, это самое главное".
По словам актера, дети воспринимают его исключительно как папу, а не звезду. "Только младший, пятилетний, этим фактом гордится и в садике всем рассказывает", – улыбается Мерзликин.
В деле воспитания детей Мерзликину помогает дружба с Башметом. "Юрий Абрамович каждый год 31 декабря в зале Чайковского делает потрясающий новогодний концерт или музыкальный спектакль, в котором я и сам часто участвую, и детей своих беру, – говорит Андрей Ильич. – Они знакомы с Башметом, но для них это пока столкновение с чем-то неизвестным. А один раз и вовсе дети нарушили протокол и Федор сыграл на рояле, к которому даже подходить было нельзя! Он пока не осознает важности этого момента, но есть видеозапись".
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