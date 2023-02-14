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Шоу-бизнес
"Снимаю только на ночь": Башмет раскрыл секрет необычного талисмана на груди

"Снимаю только на ночь": Башмет раскрыл секрет необычного талисмана на груди

Уникальная вещица!
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Поклонники альтиста и дирижера Юрий Башмета знают, что у него на груди всегда висит красивый медальон. Но вблизи разглядеть его мало кому удается. Поэтому корреспондент "Дни.ру" прямо спросил музыканта, что это.

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"Это подарок грузинского Патриарх Илии II, – пояснил Башмет. – Несколько лет назад я был в Тбилиси и меня пригласили к нему. У него как раз заканчивалась служба в храме. А потом грузинское застолье, красное вино, прекрасная музыка, песни, беседы…"

Потом привезли инструменты и Башмет стал играть на альте. "И тут Патриарх вытащил из коробочки прекрасный золотой кулон с изображением Георгия Победоносца и торжественно повесил мне его на шею. Он сказал, что этот талисман освященный и носить его нужно постоянно, – вспоминает маэстро. – "Носите его на здоровье, мы вас любим, приезжайте к нам почаще. Носите его обязательно поверх одежды. Он вас будет охранять от всех невзгод и болезней", – сказал мне Патриарх".

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com

С тех пор, как признается Юрий Абрамович, он снимает этот православный оберег только на ночь, перед сном, а утром сразу же надевает его. "Я верю, что талисман действительно охраняет меня от всех неприятностей. И еще я хочу сказать, что абхазцы, которые видели на моей шее этот талисман, сказали, что он у них означает такой же сакральный смысл, но носить его нужно под одеждой, так принято у абхазцев. Но я все же придерживаюсь совета Патриарха, подарившего мне этот драгоценный оберег, ношу его поверх одежды", – заключил артист.

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 февраля 2023, 10:00 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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