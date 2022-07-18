Почему Евтушенко не дали Нобелевскую премию – ответил депутат Госдумы

Депутат Госдумы Сергей Соловьев объяснил, почему выдающемуся деятелю культуры не дали почетную международную награду. По его словам, всему виной политический режим. Якобы Евгений Евтушенко в своем творчестве транслировал добротельные элементы коммунистической идеологии, а капиталистическому Западу это было неугодно.
Как передает "Радио 1", политик отмечает идейную структуру "человек человеку друг, товарищ и брат" как основу поэтического достояния Евгения Евтушенко. Член Госдумы полагает, что сейчас творческие личности с уклоном в принципы морали и нравственности были бы очень кстати.