"Старик Хоттабыч": как создавался любимый фильм советских детей

Премьера фильма "Старик Хоттабыч" состоялась 12 июля 1957 года. Экранизацию одноименной повести Лазаря Лагина снял Геннадий Казанский.

Впервые сказку о приключениях Вольки Костылькова опубликовали в журнале "Пионерская правда" в 1938 году. Спустя 18 лет режиссеру Геннадию Казанскому доверили экранизировать "Старика Хоттабыча", текст которого, к слову, к тому моменту был неоднократно изменен по идеологическим и политическим причинам. Сценарий к фильму подготовил автор повести Лазарь Лагин.

Тысячи мальчишек пробовались на роль Вольки Костылькова. 13-летний Леша Литвинов первые пробы в картину Геннадия Казанского провалил. Мальчик не показался кинематографисту интересным. Правда, спустя шесть месяцев Лешу вновь позвали на "Ленфильм". По итогам повторного кастинга Литвинова утвердили на главную роль.

С поиском актера, способного воплотить в жизнь образ Хоттабыча, у режиссера не было проблем. Однажды в картине "Насреддин в Бухаре" Якова Протазанова Геннадий Казанский увидел актера Николая Волкова. Артист почему-то запомнился кинематографисту. Волков с радостью согласился играть джинна.

Специально для съемок картины "Старик Хоттабыч" на территории "Ленфильма" выстроили интерьеры школы и жилых помещений. Так как действия картины происходят в Москве, съемочной группе пришлось совершить командировку в столицу. Там творческий коллектив снял панораму города и эпизод с купанием Вольки Костылькова в Москве-реке.

Шествие каравана верблюдов и слонов пришлось устроить в Сочи. Дело в том, что именно в этом курортном городе находился с гастролями цирк Александра Корнилова. Дрессировщик позволил использовать своих животных в фильме. Добавим, что эпизод, в котором герои приземляются на ковре-самолете в фонтан, был снят в сочинском санатории имени Серго Орджоникидзе.

В работе над картиной использовались новаторские для того времени эффекты. Высотки Москвы, которые можно разглядеть в сцене с верблюдами, были нарисованы уже на монтаже. Также киношники применили новомодный метод "блуждающей маски". Он позволял комбинировать изображение актеров и подходящий по сюжету фон.

Фильм "Старик Хоттабыч" полюбился не только детям, но и взрослым. За первые шесть месяцев после премьеры картину посмотрели пять миллионов зрителей. Лента была отмечена несколькими почетными наградами, в том числе и на международных фестивалях.

За свою первую работу в кино юный актер Алексей Литвинов получил две тысячи 400 рублей. На эти деньги мальчик приобрел велосипед, фотоаппарат и цветной телевизор.