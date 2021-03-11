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Культура
Абдулов обошел Меньшикова и устроил на работу Ярмольника: интересные факты о фильме "Ищите женщину"

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Детективный комедийный телефильм "Ищите женщину" – одна из первых работ режиссера Аллы Суриковой. Премьера картины состоялась 1 января 1983 года.
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На экранизацию пьесы французского писателя Робера Тома "Попугаиха и цыпленок" Алле Суриковой выделили довольно скромный бюджет. Средства экономили, поэтому снимали исключительно в павильоне. Чтобы не тратить время на переозвучку, речь артистов записывали прямо на площадке, что значительно усложняло работу.

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Творческий коллектив фильма "Ищите женщину" поддержало французское посольство. Сотрудники ведомства одолжили для съемок привезенные из Парижа предметы: телефонный аппарат, календарь, выпуски свежих газет, журналов, и фуражку полицейского. Эти, казалось бы, простые мелочи создавали в кадре нужную атмосферу. Виды Франции, которые появляются в начале фильма, снял режиссер Георгий Данелия. Это было любительское видео, которое режиссер создал во время путешествия на автомобиле по Парижу.

В роли телефонистки нотариальной конторы Алисы Постик Алла Сурикова видела свою подругу Софико Чиаурели. Чтобы записать пробы с актрисой Алла Ильинична лично летала в Тбилиси. В доме у Чиаурели Сурикова гостила четыре дня. Все это время, по словам режиссера, она "не вставала из-за стола". Обо всем договорившись с подругой, Алла Сурикова улетела в Москву. Только в столице создательница картины "Ищите женщину" поняла, что пробы так и не записала.

Партнером Софико Чиаурели должен был стать Михаил Ульянов. В те годы артист много гастролировал с театром имени Вахтангова. Плотный рабочий график не позволил Ульянову сняться в "Ищите женщину". На роль инспектора Грандена Алла Сурикова предложила две кандидатуры – Леонида Куравлева и Армена Джигарханяна. Худсовет утвердил кандидатуру Куравлева, заключив, что Джигарханян не слишком вписывается в образ.

Кадр из фильма "Ищите женщину"

За роль Робера де Шаранса боролись Олег Меньшиков и Александр Абдулов. Последний с легкостью обошел конкурента и даже устроил в фильм своего приятеля – Леонида Ярмольника.

Как вспоминала Сурикова, решение взять Ярмольника в картину далось ей нелегко. Увидев Леонида, Алла Ильинична поняла, что тот подходит на роль полицейского Максимэна. Однако этого персонажа она уже обещала Семену Фараде. "В общем, извинилась я перед Сеней, который тогда все равно мне этого не простил", – говорила Сурикова.

Кадр из фильма "Ищите женщину"

Машинистка мэтра Роше, Виржиния Ренуар, в исполнении начинающей актрисы Елены Укращенок очень полюбилась зрителям. Колкие высказывания героини после выхода фильма разлетелись на цитаты. После премьеры "Ищите женщину" Укращенок пророчили успешную кинокарьеру, однако Елена, наоборот, пропала с экранов. Актриса стала женой историка Эдварда Радзинского и посвятила себя делу далекому от актерства – занялась реабилитацией людей с алкогольной зависимостью.

Кадр из фильма "Ищите женщину"

Употребление алкоголя вредит здоровью! Берегите себя и близких!

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Кадр из фильма "Ищите женщину"
Автор: 11 марта 2021, 04:05
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